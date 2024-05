Brutal pelea en un boliche de Santa Fe: hay al menos ocho heridos, uno de gravedad

"Tiene unos hematomas y una pequeña fisura en el cráneo, que nos dijeron que no es nada grave. Habla, está consciente, está mejorando y tiene buen ánimo", contó Daiana, hermana de la víctima, durante un móvil con el cronista Alan Vidaña para La Mañana por C5N.

Agregó que "ya puede abrir el ojo, porque no lo podía abrir" y "tiene dolores faciales que pueden ser del mismo golpe en el ojo, pero tenemos que hacérselo ver para saber". También confirmó que hicieron la denuncia y, apenas su hermano reciba el alta, presentarán todas las pruebas ante la Fiscalía y la Guardia Urbana.

"Él se acuerda que sale del baño, está dando una vuelta, y cuando se da vuelta ve que están peleando y escucha a uno decir 'ya está, ya fue'. Y cuando se vuelve a dar vuelta para seguir su camino, esa ronda de seis o siete personas se hizo mucho más grande, eran alrededor de 25 o 30 personas peleando", relató Daiana.

"Él no sabe cómo quedó en el medio, le empezaron a pegar y se defendió. Y después, como se puede ver en uno de los videos, de atrás viene un patovica que lo agarra del cuello y hay otro que está con dos botellas en la mano. Le da un primer botellazo, que es el que lo desmaya, y le vuelve a dar otro mientras está desmayado", sostuvo.

"Cuando lo sacan, los patovicas le pegan nuevamente afuera. Él se levanta como puede y se va caminando a la casa de la exnovia, y de ahí lo llevan al hospital. Él no estaba en la pelea afuera del boliche", aclaró la mujer.

En cuanto al agresor, señaló que "nomás sabemos el nombre porque no son de acá de Cañada, vienen de Rosario por lo que me dijeron". El boliche aún no se contactó con la familia. "Lo que dicen muchos de los chicos que han salido es que hay quilombo siempre con los mismos patovicas", remarcó.

Además de los videos registrados por los testigos y difundidos en redes sociales, los investigadores se encuentran analizando las cámaras de seguridad municipales y las del boliche para tratar de identificar a los responsables.