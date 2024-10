Brutal intento de femicidio en Villa Lugano: el tío de su pareja la atacó a machetazos

"Lo salgo a contar porque la Justicia no escucha, no trabaja para generar medidas de protección adecuadas cuando una persona está recibiendo constante hostigamiento y violencia, tanto hacia mí como hacia mi familia", aseguró Marisol en diálogo con el cronista Diego Lewen para La Mañana por C5N.

El ataque se desencadenó cuando el matrimonio decidió poner una puerta en su patio, a unos 30 metros de la casa de Suárez. "Esta persona salió de la nada, enfurecido, se ve que estaba espiándonos como de costumbre. Vino, pateó la puerta y de entre su ropa sacó un machete con el que empezó a agredirme", relató la mujer.

"Gracias a Dios pude defenderme para que los golpes no sigan penetrando mi cabeza. Tengo dos cortes. Cuando me da el primer machetazo, me dice 'te voy a matar' y siento el segundo. Yo no quería que entre a mi casa porque estaban mis hijos durmiendo, podría haber pasado cualquier cosa", remarcó.

Marisol contó que la violencia "fue escalando" desde diciembre pasado, cuando falleció su suegro y Suárez comenzó a agredir a su marido. "Desde febrero fue constante la violencia hacia mí, y en este último tiempo estuvo obstaculizándole la entrada a mis hijos. Eso nos llevó a poner las cámaras de seguridad", explicó.

Agregó que desde febrero se le asignó una consigna policial fija, pero "no se le da cumplimiento, muchas veces por falta de personal". "Estoy pidiendo que el juez tome conciencia de la gravedad del asunto porque esta persona vino a matarme y sabía lo que hacía. A la causa le habían puesto otra carátula y por suerte se pudo cambiar a lo que fue, un intento de homicidio", destacó.