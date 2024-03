Brutal ataque en Belgrano: le tiraron un caño sobre el auto y se salvó del milagro

El hecho ocurrió en el túnel de la Avenida Libertador. El conductor sospecha que un sujeto le arrojó el objeto desde el puente con la intención de robarle. Hasta el momento no hay detenidos.

El hombre de 43 años logró dar marcha atrás con su vehículo y llamar al 911. No resultó herido.

Un brutal ataque ocurrió en el barrio de Belgrano, cuando a un conductor le tiraron un caño sobre el auto y se salvó del milagro, el objeto atravesó el parabrisas, astilló el vidrio, pero no sufrió heridas. El hombre sospecha que un sujeto le arrojó el objeto desde el puente con la intención de robarle. Hasta el momento no hay detenidos.

En estado de shock, el hombre de 43 años logró dar marcha atrás y llamar a la policía. Al lugar arribó la Policía de la Ciudad de la Comisaría Vecinal 13B. “Siento que volví a nacer”, explicó la víctima para El Trece, además aseguró que "no podía creer" el episodio que acababa de vivir y que puso en peligro su vida.

Según el testimonio que brindó a los medios, el automovilista sospechó que la persona que realizó el ataque lo hizo con la intención de robarle. “Lo primero que sentí fue que me lo tiraron para robarme. Después pensé que no, que nadie puede ser tan animal, pero evidentemente sí. No sería la primera ni la última vez que hacen algo así para robar”, señaló.