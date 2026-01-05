Hasta fines de febrero, la entidad bancaria ofrece beneficios en playas, gastronomía, turismo, movilidad, espectáculos y consumo diario, con foco en pagos digitales y propuestas premium para cada segmento.

Banco Macro despliega su propuesta de verano con descuentos, cuotas y experiencias en todo el país

Banco Macro presentó su propuesta integral para el verano 2026, con beneficios vigentes durante enero y febrero en todo el país. La iniciativa incluye descuentos, cuotas sin interés y experiencias exclusivas para clientes de las distintas carteras, con especial impulso a los pagos digitales a través de MODO y billeteras sin contacto.

Hasta el 28 de febrero, los clientes pueden acceder a promociones en paradores, gastronomía, turismo, transporte, conectividad, espectáculos y consumo cotidiano . En balnearios adheridos de Mar del Plata, Pinamar, Cariló y Punta del Este , se destacan las cuotas sin interés y los ahorros con tarjetas de crédito Macro, Platinum y Selecta, con beneficios diferenciales según el segmento.

En Sombras y Sombrillas , por ejemplo, se ofrecen hasta seis cuotas sin interés pagando con MODO o desde el celular, mientras que los clientes Selecta acceden además a descuentos adicionales. En Cariló , Divisadero Club de Mar ofrece 20% de ahorro con tarjetas Mastercard Macro, con topes semanales elevados. También hay beneficios puntuales en restaurantes destacados como Zur Cocina Costeña.

La gastronomía ocupa un lugar central en la propuesta: todos los días hay descuentos de entre 10% y 30% según el tipo de tarjeta y segmento, con topes mensuales que llegan hasta los $100.000. La lista de locales adheridos incluye restaurantes, parrillas, bares y propuestas gourmet en los principales centros turísticoss turísticos del país. A esto se suman beneficios especiales en cadenas como McDonald’s, Havanna, heladerías y chocolaterías reconocidas.

En turismo , Banco Macro ofrece hasta seis cuotas sin interés en Despegar y Almundo para todas las carteras, y hasta 12 cuotas sin interés para clientes Selecta en vuelos y paquetes nacionales. También hay descuentos en Duty Free Shop, Shop Gallery y hoteles boutique, además de promociones en asistencia al viajero con Assist Card.

La movilidad es otro de los ejes: los fines de semana hay descuentos en Uber y Cabify, beneficios en Flecha Bus, Plataforma 10 y Rutatlántica, y promociones en combustible con YPF para clientes Platinum y Selecta. En conectividad, Beconnected ofrece ahorro y cuotas sin interés sin tope de devolución.

En el plano internacional, se destacan los beneficios en Punta del Este y Uruguay, con fuertes descuentos en gastronomía, paradores, Buquebus y restaurantes de Uruguay y Brasil, exclusivos para tarjetas Macro Selecta.

Más allá de los beneficios comerciales, Banco Macro impulsa una agenda de experiencias de verano en los principales balnearios del país. Activaciones sensoriales, barbería, spa frente al mar, degustaciones premium, clínicas deportivas, beach tennis, propuestas de bienestar, fiestas al atardecer y cenas por pasos forman parte de un formato que combina lifestyle, deporte, gastronomía y entretenimiento.

La propuesta se completa con presencia en eventos deportivos y culturales, como torneos de golf en Mar del Plata, Pinamar y Córdoba, el Festival de Doma y Folklore de Jesús María, acciones itinerantes en Villa Carlos Paz y Tafí del Valle, y activaciones en Tigre, con la Playa Macro Selecta en Remeros Beach.

Con esta iniciativa, Banco Macro apuesta a un verano con beneficios concretos y experiencias diferenciales, reforzando su vínculo con los clientes y su presencia en los principales destinos turísticos del país.