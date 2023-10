¿ Balotaje o ballotage: cómo se escribe correctamente?

En ese sentido, un término que estuvo en boca de todos estos últimos días fue “balotaje”, ya que estamos en plena época de elecciones. Este vocablo explica y representa lo que pudiera llegar a ocurrir el próximo domingo si no hay una ganador en primera vuelta..

A raíz de ello, hay muchas personas que no saben si se escribe “balotaje" o "ballotage”. Por eso, se debe consultar a la RAE, que es la institución mas importante de ortografía y brinda respuestas todo el tiempo de forma automática.

Mujer escribiendo Freepik

Cómo se escribe: balotaje o ballotage

De acuerdo a la Real Academia Española, el término correcto es “balotaje” el cual se refiere a la adaptación de la lengua castellana al término ballotage, que es de origen francés. En los países del Río de la Plata se utiliza balotaje

El vocablo “balotaje” se refiere a la “segunda vuelta que se realiza, en ciertos sistemas electorales”, como lo es el sistema argentino, “entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno de ellos ha obtenido la mayoría requerida”.

escribiendo j Freepik.

Por tanto, en español debe pronunciarse tal como se escribe: balotaje. No se admite grafías híbridas como ballotaje o balotage, que no son ni francesas ni españolas. En todo caso, se recomienda emplear la expresión “segunda vuelta” para referirse a lo mismo y no cometer errores.

Concluyendo el termino correcto es "balotaje" y utilizar cualquier termino proveniente del extranjero como "ballotaje" o "balotage" es una falta de ortografía grave que debe evitarse. Se recomienda siempre acudir al diccionario de la Real Academia Española para entender mejor cada termino.