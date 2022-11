Bahía Blanca: detuvieron al matrimonio que adoptó hermanos africanos y luego los abandonó

Durante la pesquisa, los efectivos lograron ubicar material de gran importancia para la causa, como los certificados de adopción, fotos y presentaciones que realizó la pareja para obtener la tutela.

Según informaron las autoridades para el diario Río Negro, el operativo se hizo en conjunto con Dirección General de Migraciones y lo lleva adelante el Juzgado Federal de Zapala, a cargo de la Silvina Domínguez.

Una pareja abandonó a sus hijos adoptivos en una comisaría

En noviembre del año 2020, un hombre llegó a la Comisaría de la Mujer "sujetando a los menores de ambos brazos e informando que era su deseo entregar a los niños, desentendiéndose totalmente de las obligaciones paternas de cuidar, convivir, alimentar y educar".

En ese momento, las autoridades que estaban presentes en el establecimiento aseguraron que "había falta de documentación, datos que no estaban del todo claros, son nenes que tienen su identificación de África, pero que no tienen documentación de Argentina, hay fechas de salida del país, pero no de ingreso, cuestiones que nos hicieron mucho ruido".

A partir de ese momento se inició una investigación. Letizia Tamborindeguy, integrante del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca que los recibió e inició una investigación de oficio, contó, por su parte, que los chicos "nunca registraron que los dejaban para no venirlos a buscar", con "un bolsito y la documentación".