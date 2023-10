Aumento de la temperatura: cómo es la relación entre el calor y los dolores de cabeza

En ese sentido, el médico Nicolás González, explicó que "la deshidratación puede favorecer la cefalea". "Hay un mito que dice que ‘el agua sirve para todo’ y si bien lo determinan de esa manera, es así, porque el estar deshidratado te da cefalea, malestar general y mareos", aseguró en el programa La Noche conducido por Leandro Rud, por C5N.

Al mismo tiempo señaló que el estar deshidratado durante varios días “puede generar un problema en el riñón” por eso “nos tenemos que asegurar es una adecuada hidratación”. "Por lo menos hay que ingerir 6 vasos de agua por día, es decir, un litro y medio de agua: hay gente que toma solo dos vasos y eso puede generar la cefalea", remarcó.

Por otro lado, hizo hincapié en que durante los tratamientos de corazón algunos pacientes ingieren diuréticos que elimina bastante líquido, por lo tanto “hay que tener cuidado que no se deshidrate”: “En cierto grupo de pacientes, mayores de 70 u 80 años, la sed que es algo obvio para nosotros, no es tan clara para ellos, ya que el cuerpo no manifiesta la deshidratación con sed. Los pacientes de más de esa edad, a partir de octubre, noviembre, donde empieza a aumentar más la temperatura les hago mucho hincapié en la ingesta de agua”.

Para evitar estas dolencias es bueno protegerse del sol directo, por ejemplo, se recomienda evitar salir a la calle durante las horas con mayores temperaturas del día, manteniendo el hogar y el trabajo con una buena temperatura y mantenerse bien hidratado.

También es importante evitar los cambios de temperatura bruscos, ya que, de la misma manera, pueden ser factores que provocan cefaleas. Utilizar anteojos de sol es recomendable para evitar que la presión intraocular aumente, lo que también provocaría dolores de cabeza.

Cómo detectar un sistema cardíaco

El médico Nicolás González habló de los datos a tener en cuenta para poder detectar un sistema cardíaco y recomendó consultar a un médico cuando el paciente siente un dolor en el pecho opresivo que persista durante más de 20 minutos,

También, indicó que se debe consultar al médico cuando haya una falta de aire; dolor en el cuello, la mandíbula, la garganta, la parte superior del abdomen o la espalda; dolor, entumecimiento, debilidad o sensación de frío en las piernas o los brazos si los vasos sanguíneos en esas zonas del cuerpo se estrechan.