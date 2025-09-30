El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

La diva fue galardonada con el premio de mejor conductora y, durante su discurso, quiso mostrar todo lo que había aprendido en los últimos tiempos, pero tuvo una insólita equivocación que la volvió viral.

La noche de los Martín Fierro tuvo polémicas y hasta el robo de una estatuilla, pero una de las cosas más destacadas de la noche fue el error que tuvo Susana Giménez en el escenario al nombrar a los artistas de la época que conoció a través de su programa. “Perdón”, indicó.

A las 21:00 , el conductor recibió la posta y comenzó con el galardón junto a las celebridades más importantes de la televisión. Por el lado del Martín Fierro de Oro , el cual era uno de los premios más esperados de la noche, se lo llevó el mismo Santiago del Moro, anunciado por el mismo.

A pesar de que tuvo pocos programas al aire durante todo el año, APTRA consideró que era la mejor de todas las ternadas. Con ella estaban nominadas Juana Viale (Almorzando con Juana – El Trece); Wanda Nara (Bake Off Famosos – Telefe); Verónica Lozano (Cortá por Lozano – Telefe); Mariana Fabbiani (DDM – América TV) y Pamela David (Desayuno Americano – América TV).

"El año pasado conocí a gente de la música nueva, como María Becerra, Nathy Peluso, como Rucau... ¿cómo? Luck Ra... ese... perdoname Luck Ra, que me equivoqué, me pasa siempre ", indicó Susana. Fue entonces que le tuvieron que corregir en el medio para que pueda continuar el discurso.

La conductora de un programa de televisión que fue premiado en los Martín Fierro como uno de los más destacados huyó con la estatuilla y sus compañeros comenzaron a buscarla para sacarse una foto, pero no la encontraron. Por ese motivo, tuvieron que intervenir los productores: se trata de Wanda Nara.

Todo se dio en cuestión de minutos, luego de que en el escenario principal presenten el mejor programa de entretenimiento y sea ganado por Ahora caigo de Darío Barassi, en el stream en donde reaccionaban a los premios decidieron hacer unas notas detrás de escena y ocurrió el imprevisto.

Fue Diego Poggi quien realizó el móvil para Fede Bongiorno, quien estaba sentado en el estudio y hablaron con los ganadores del mejor reality que fue Bake Off Argentina. Todos festejaron y contaron cómo fue grabar más de 10 horas por día en un lugar poco convencional y contaron anécdotas.

Finalizado eso, una de las productoras ejecutivas contó que estaban buscando a Wanda Nara: “No sabemos dónde está. Ganó el premio, lo agarró y desapareció”. Fue entonces que hicieron un recorrido por el lugar con la intención de encontrarla, agarrar el premio y fotografiarse, pero no tuvieron éxito.

El productor de LATAM, Darío Turovezky, la llamó él mismo al teléfono y no contestó. Fue entonces que disparó: “Mañana empiezan las grabaciones de Telefe por lo que mañana tiene que venir”.