21 de septiembre de 2026 Inicio
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Asesinaron a un hombre en una plaza de Colegiales: hay un hombre detenido

El hecho sucedió en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar. La víctima, que había sido trasladada en grave estado al Hospital Pirovano, falleció en las últimas horas.

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La víctima, Gonzalo Andueza, recibió un disparo en el abdomen.

Un hombre de 40 años fue asesinado de un disparo en el abdomen en una plaza de Colegiales. Por el caso, se logró la detención del principal sospechoso.

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El hecho ocurrió el domingo cerca de las 4 de la mañana en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar. Personal policial llegó al lugar tras un llamado al 911 y, al llegar, encontraron a Gonzalo Andueza, tendido en el suelo, mientras era asistido por algunos transeúntes.

Según relataron las personas que estaban con la víctima a los investigadores, Andueza se encontraba caminando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo. Instantes después, el hombre se desplomó y en ese momento advirtieron que había sido herido.

Rápidamente el hombre de 40 años fue trasladado por el SAME en grave estado al Hospital Pirovano, donde falleció en las últimas horas.

Un sospechoso detenido por el crimen de un hombre en Colegiales

En medio de la investigación, y posteriormente con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, por la tarde del domingo personal de la División Homicidios logró identificar a un sospechoso de 25 años que salía de un edificio en Cabildo al 100 y quedó detenido.

Cuando intentó subirse a un vehículo de una aplicación de viajes fue detenido por personal policial que encontró entre sus pertenencias una mochila negra, un celular, una pistola Taurus Milenium, tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

Aún se desconocen los motivos por el cual el detenido efectuó el crimen contra Gonzalo Andueza, un profesor de boxeo.

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