La actividad metalúrgica se desploma: cayó en agosto un 3,9% más frente a agosto

La utilización de la capacidad instalada cayó al 39,6%, con una baja de 6,1 puntos porcentuales frente a 2025. Según el relevamiento de ADIMRA se trata de uno de los niveles más bajos en términos históricos y resulta comparable con los registrados a la salida de la pandemia en 2020.

La actividad metalúrgica registró en agosto una caída de 6,1% con relación al mismo mes del año pasado y un descenso de -3,9% respecto de julio , en medio de la crisis de la industria con reclamos de diferentes empleados por la falta de pagos.

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De acuerdo a esos datos , el sector acumula una contracción de 5,6% en lo que va del año y opera en un piso históricamente bajo. Asimismo, la utilización de la capacidad instalada cayó al 39,6%, con una baja de 5,2 puntos porcentuales frente a 2025, según el último Informe Mensual de Actividad realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

Según se remarcó en el mismo relevamiento, este nivel “refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial, similar a los niveles de salida de la pandemia de 2020” . La caída de la actividad afectó a la totalidad de los rubros industriales y cadenas de valor.

Por otro lado, también se señaló que la baja afectó a todas las provincias del rubro : Entre Ríos cayó 8,8%, Córdoba 7,8% y Buenos Aires 7,3%, esta última con menciones a "menores pedidos y competencia importada". Santa Fe disminuyó 4,4% y Mendoza 0,8%.

“ La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa , demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”, señaló el presidente de ADIMRA, Elio Del Re.

Por cadena de valor, los proveedores vinculados a la Construcción retrocedieron 9,3% y los de Consumo Final bajaron 8,8%. En ese sentido, el dirigente añadió que “el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones” y reclamó condiciones para “una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad”.

Los sectores más afectados tras la caída en la actividad metalúrgica

Los descensos interanuales más pronunciados se dieron en Bienes de Capital (-11,1%) y Fundición (-7,9%), donde las fábricas remarcaron la “escasez de pedidos y la debilidad de la demanda”.

A su vez, carrocerías y remolques retrocedió 6,6%, autopartes bajó 6,4%, equipos eléctricos cedió 4,4% y maquinaria agrícola cayó 2,7%.

Por otra parte, se detalló que la menor contracción estuvo en maquinaria agrícola (-2,7%), aunque con resultados heterogéneos. Mientras algunas empresas se vieron beneficiadas por la demanda estacional del agro, otras reportaron menores ventas y pedidos.