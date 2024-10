Asesinaron a un adolescente a la salida de un boliche en Ituzaingó para robarle el celular

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando Ezequiel Altamira, de 16 años, salía del boliche The Club, anteriormente conocido como Club Leloir, y fue emboscado por tres personas que querían robarle el celular. Están detenidos y dos de ellos son menores.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando la víctima, Ezequiel Altamira, salió a bailar con sus amigos al local The Club, anteriormente conocido como Club Leloir.

Según se aprecia en las cámaras de seguridad de la zona, un grupo de adolescentes atacan brutalmente a golpes a Altamira en medio de un robo. Algunos testigos señalaron que pasadas las tres de la madrugada del sábado, un grupo salió de la disco y cuando se dirigían a una plaza cercana, se cruzaron con, al menos, ocho jóvenes, entre los cuales se encontraba la víctima fatal, siendo violentamente agredido.

El ataque duró menos de un minuto, pero en el que el chico de 16 años recibe un golpe en la cara con una manopla por parte de otro chico con buzo blanco y cayó al piso completamente desvanecido.

La madre de uno de los amigos de la víctima, le indicó a las autoridades que, tras la pelea, los jóvenes volvieron a una casa para descansar, sin embargo, al despertar, notaron que Ezequiel no respondía. Si bien intentaron auxiliarlo, como no reaccionaba, llamaron a emergencias. El móvil de Emergencias Médicas de Ituzaingó (EMI) arribó al lugar, y la médica de guardia confirmó que Altamira había fallecido.

Por el caso, la Policía Bonaerense detuvo este domingo a tres sospechosos de 19, 17 y 14 años acusados de golpear ferozmente y provocarle la muerte de Altamira. En las grabaciones que fueron claves para la detención de los jóvenes, se puede observar que, tras la agresión a Altamira, regresan a una casa y se cambian la vestimenta para no ser reconocidos.

Tras el análisis de los elementos secuestrados, la fiscal Bonini decidió remitir el caso a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, dirigida por Guillermo Rodríguez Rey, quien dispuso la aprehensión de los tres sospechosos por el delito de homicidio en ocasión de robo. Al mismo tiempo, el fiscal Rey ordenó la presentación de los tres detenidos para este lunes 30 de octubre para la indagatoria.

Un adolescente fue asesinado en Ituzaingó para robarle el celular: el dolor de la familia

Los familiares de Ezequiel Altamira, el chico de 16 años asesinado a golpes por una patota a la salida de un boliche en Ituzaingó, expresaron su dolor en las redes sociales y pidieron testigos para esclarecer el caso.

“Pedimos justicia por Ezequiel Andrés Altamira. Salió el viernes 25/10 a bailar con sus amigos. A la salida fue a una plaza. Él estaba con sus amigos cuando vinieron un grupo de 13 pibes que lo golpearon por detrás. Lo dejaron inconsciente y se fueron”, relataron sus tíos en un posteo de Facebook.

Además, en la sala velatoria, el tío de Ezequiel Altamira, Mario, relató que su sobrino no conocía la zona y, por tal motivo, fueron a la plaza donde se toparon con esta banda de agresores. “Los vecinos del lugar nos dijeron que ellos esperan los fines de semanas esperan a la salida del boliche para hacer un ataque piraña y robar lo que puedan”, sostuvo ante la prensa y agregó: “Ezequiel no conocía a esta banda. Él había vendido una entrada y con esa plata decidió salir con sus amigos”.

Por otro lado, Mario describió a su sobrino como “un chico bueno”: “Ayer teníamos entre 60 o 70 amigos. No tenía maldad, era un chico extra normal, no tenía ganas de discutir y jamás discutió con nadie porque para él no tenía sentido la violencia. 16 años de bondad”.

Por otro lado, el hombre expresó que la Justicia para ellos es que los adolescentes detenidos “no salgan más”. “No hay consecuencias. Lamentablemente, no espero que haya consecuencias para el chico 14 años. Pero tenemos que esperar que esto se termine”, indicó.