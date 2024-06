Aseguran que más de 5.000 centros de salud privados se encuentran al borde de la quiebra

La Unión Argentina de Salud detalló que el sector prestacional "no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo" y que en agosto, los establecimientos podrán "ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP como consecuencia de deudas previsionales e impositivas".

"Los problemas del sector privado de salud no son distintos al de las obras sociales en todas sus variantes y al del sector público. Lideramos a un grupo de organizaciones que priorizan sobre todas las cosas el bien común y la continuidad de la existencia del sistema para poder seguir atendiendo a todos los argentinos que confiaron en él", alertaron.

La entidad que nuclea a todo el sistema de salud privado incluidos, sanatorios, clínicas, hospitales de comunidad, institutos de diagnóstico, entidades con y sin fines de lucro, explicó que tanto los prestadores como financiadores sufren "desde hace décadas" un "dramático desfinanciamiento" el cual sumergió a los centros médicos "en una crisis sin precedentes que lo acerca día a día a un escenario de no sustentabilidad".

"El sector prestacional, particularmente, no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo. Más de 5000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP, a partir del mes de agosto, como consecuencia de deudas previsionales e impositivas", aseguraron.

Para UAS, dentro de muy poco tiempo ya no se podrán honrar los compromisos básicos, y ello "impactará directamente sobre la atención de los pacientes". "La ecuación económico-financiera de las entidades está rota y se requieren medidas urgentes para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver", agregaron.

A su vez, describieron a los trabajadores "como el recurso más importante para el sector", quienes en su última actualización salarial recibieron un aumento del 28% el cual "se suscribió muy a pesar de la situación de quebranto que muchos prestadores del sistema están atravesando".

En el marco de esta crisis, alertaron que no se podrá "afrontar en tiempo y forma su costo que implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión: de mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo".

Es por ello que le piden al Estado "ser consciente de la necesidad de apoyar a uno de los sectores más importantes de la sociedad". Y "nos es imposible quedarnos callados frente a la responsabilidad que tenemos con los argentinos que vienen a atenderse a nuestras instituciones y que -de no modificarse urgentemente esta situación- se verán afectados directamente".

Quienes conforman la Unión Argentina de Salud (UAS)

La entidad está integrada por la Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina (AISAME), Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario (ASCLISALUD), Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP), Asociación de Hospitales de Colectividades y Particulares sin fines de lucro (AHC), Cámara Argentina de Empresas de Servicios Odontológicos (CAESO), Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB), Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal, Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA), Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL), Cámara de Instituciones Medico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA), Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA), Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), Federación Argentina de Obras Sociales de Personal de Dirección (FAOSDIR) y la Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria (FEM)