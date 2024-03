Aseguran que internaron nuevamente a Felipe Pettinato: los detalles de su situación

Así confirmó la noticia su hermana, Tamara Pettinato, quien explicó que "está hace dos meses, no es de ahora". La familia no brindó más detalles al respecto.

Felipe Pettinato se encuentra nuevamente internado en un centro de adicciones. Así lo confirmó su hermana, Tamara Pettinato, quién explicó que "está hace dos meses, no es de ahora". La familia no brindó más detalles al respecto.

"Lo que me llegó a mí es que la situación en el exterior era inmanejable y que la familia Pettinato optó por una nueva internación para que se pueda recuperar, aunque no es fácil. Le pregunté a la familia en dónde está internado, pero no lo quieren decir", contó Etchegoyen.

Además, Tamara Pettinato en diálogo con Radio Mitre también se atajó ante de la consulta "lo quiero decir yo. Felipe está internado hace dos meses, no es de ahora. Parece que les llegó la información ahora y me preguntan. Está en una comunidad haciendo tratamiento otra vez, no voy a decir dónde porque entiendo que no hace falta".

No solo eso sino criticó la necesidad de ciertos medios de conseguir una foto de su hermano: "Además, hacen la amarillada de mandar drones para sacarle fotos y hacer la nota sobre cómo está ahora. En ese lugar hay un montón de gente que está luchando para salir adelante y que están haciendo un tratamiento que es muy doloroso para ellos y sus familias. Así que no voy a decir dónde está”.