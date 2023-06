Argentino en Países Bajos mostró la increíble reacción cuando puso música alta en un colectivo

El argentino que puso el celular con ruido en los Países Bajos y se volvió viral

Como introducción y mientras ascendía al colectivo, el tiktoker mencionó algunas normas impuestas por los propios pasajeros y expresó que en Argentina esto no sería posible: “Imaginate esto en un colectivo en Argentina. Primero, algo inusual es que respetan para subirse el orden de llegada a la parada del micro”.

“Pero los voy a dejar unos segundos a ver si se dan cuenta de lo que les digo que es diferente a Sudamérica. Lo que pasó es que yo me subí al colectivo y me puse a editar un video, sin darme cuenta de que al volumen lo tenía un poquito alto por los ruidos de la calle, hasta que un pasajero me avisó que el colectivo estaba detenido por mi culpa”, contó sorprendido.

La reacción de las redes por el argentino viral en Países Bajos

Como todo video viral, fue muy comentado por los usuarios de la red social china, que opinaron sobre lo que había contado Gonzo.

Entre los comentarios se puede leer: "Che, en Argentina se respeta el orden para subir también”, “Igual que en Argentina, no veo la diferencia”.

Sobre la música indicaron: “Acá es el chofer el que pone la música”, ”Un lujo, así debe ser”, “En Colombia no se pueden hacer ruidos, si lo hacés te regañan”.