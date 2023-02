Arde Chubut: se extienden los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

Los incendios en Chubut no dan tregua y continúan alarmando a la provincia. Luego de días de esfuerzo, las llamas llegaron a Laguna Larga, a 30 km de la ciudad de Esquel.

Los operativos están compuestos por más de 200 brigadistas, bomberos e hidroaviones que no dan abasto. Según los ciudadanos, el panorama es desolador, dado que preocupan los incendios intencionales y la inacción de la Justicia ante ello.

Diez casas donde funcionaban algunos lots de pescas y donde vivían residentes. Fueron alcanzadas por el fuego. Resistieron hasta altas horas de la noche, pero decidieron autoevacuarse.

Continúan los incendios en Chubut y los bomberos combaten el fuego

Más de 100 brigadistas continúan este lunes combatiendo el incendio originado en las últimas horas en la localidad de El Hoyo, ubicada en la provincia de Chubut. Las autoridades declararon la "emergencia ígnea" para tener como prioridad la lucha contra las llamas que atacan a la provincia.

Más de 58 personas fueron evacuadas después de que en la zona afectada se decrete el alerta naranja. La Municipalidad de El Hoyo le pidió a los habitantes de la localidad que no salgan de sus viviendas si no es necesario, además de no obstaculizar los caminos y respetar lo que indica la Defensa Civil.

El personal estuvo abocado en las últimas horas a frenar las llamas en El Sauzal con el objetivo de que el fuego "no llegue a las viviendas" del lugar. El Comité de Emergencia Municipal de El Hoyo dio a conocer que desde que se registraron los incendios, no hubo hogares afectados por la situación.

"Estamos cuidando y defendiendo las zonas pobladas. Hasta hoy a la madrugada estuvimos recorriendo la zona de los viñedos, la zona de El Sauzal y todo lo que puede llegar a ser una amenaza al casco urbano", expresó el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, para alertar sobre lo ocurrido y exponer los lugares en los que estuvo.

En tanto Huisman destacó el trabajo de los bomberos para que las llamas no continúen propagándose y que no afecten a los hogares al señalar que "hay muchísimas dotaciones de bomberos que estuvieron trabajando toda la tarde y protegiendo cada una de las viviendas. Hasta ahora no se incendió ninguna justamente por este trabajo".

Luego, el intendente se refirió al estado del clima en su relación con el combate para extinguir el fuego y se mostró positivo sobre esto. "Hoy lo que tiene de bueno, desde el punto de vista meteorológico, es que no hay previsión de viento. Lo que es más problemático es que la temperatura sigue subiendo, pero al no haber viento para la operación es mucho más ventajoso", manifestó.

Por otro lado la jefa de Defensa Civil, Luciana Cárdenas, expresó los pasos a seguir para seguir combatiendo el incendio y alertó sobre la situación en un sector al señalar que "las acciones para hoy son seguir abocados en la parte que tenemos mayor riesgo y tenemos una alerta naranja en el sector de El Sauzal, que es un barrio próximo al incendio".

"Ayer se recomendaba al barrio El Sauzal que evacuen a los niños y adultos mayores porque había mucho humo en ese sector. Para hoy se sigue recomendando lo mismo porque hay mucho humo todavía en el lugar, entonces está a disposición la Escuela 223", agregó Cárdenas para dar a conocer que se usó un establecimiento para hospedar a los evacuados.

Qué se utiliza para combatir los incendios en Chubut

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, expresó que se utilizan dos aviones hidrantes, un anfibio y un helicóptero equipado con helibalde.

También se usa un helicóptero Boeing Chinook que puede tirar 10 mil litros de agua. Este vehículo fue llevado a la localidad de Esquel.

135 brigadistas del Servicio Provincial del Manejo del Fuego de Las Golondrinas, Epuyén, Lago Pueblo, El Maitén, Puerto Patriada, Cholila y de la Brigada Nacional.

Además, están involucradas Vialidad Nacional, Comisaría y Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Neuquén, Protección Civil local, Secretaría de Seguridad, Dirección de Tránsito, Secretaría de Protección Civil y Gestión del riesgo de Chubut, Agencia de Seguridad Vial y Dirección Nacional de Seguridad Vial.