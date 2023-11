ANMAT prohibió la venta de conocida marca de productos capilares por una sustancia peligrosa

La medida se formalizó a través de la Disposición 9399/2023, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que encuentra su origen en irregularidades detectadas en productos de tratamiento capilar, que no contaban con datos de lote, vencimiento, inscripción sanitaria, elaborador ni responsable de la comercialización.

Se trata de los artículos rotulados como "Mujeres Mágicas Nutrición de Cereza Power todo tipo de cabello" y "Marbella tratamientos capilares". En ambos casos faltaban los datos requeridos por ANMAT en el rotulado de productos cosméticos. Además, se detectó en un análisis químico que ambos poseen una alta concentración de formaldehído, sustancia prohibida en alisantes.

Según el organismo, el alisador para el cabello formulado en base a formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio. Además, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Por lo tanto, por tratarse de productos ilegítimos sin registro y por su composición peligrosa para la salud, ANMAT prohibió su venta y uso en todas sus presentaciones y contenidos netos.

ANMAT prohibió el uso de una máquina removedora de tatuajes

Además, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la prohibición del uso y venta de un equipo de remoción de tatuajes por carecer de registro sanitario, lo que lo convierte en un producto ilegítimo. También se incluyó a otros dispositivos utilizados en tratamientos estéticos.

Los aparatos fueron hallados en un establecimiento del barrio porteño de Palermo. El personal del organismo verificó que había equipos que no se encontraban registrados en el sistema Helena, donde constan los productos médicos autorizados.

Se trata del equipo de remoción de tatuajes modelo K16, fabricada por Beijing KEYLASER SCI-TECH Co. Ltd – Made in China – con código de barras y el Nº 190311D002, equipo de Carboxiterapia CARBO TECH F650 – AXT – 710614629 y equipo de Ultracavitador ATHENEA. En todos los casos faltaban los datos de importador/fabricante autorizado y de autorizaciones sanitarias.

A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes y todas las series de los productos, medida que se formalizó a través de la Disposición 9402/2023 de ANMAT.