Aníbal Lotocki pidió la prescripción de siete causas en su contra

Los planteos de Lotocki fueron en las denuncias que hicieron en su contra el actor uruguayo Raphael Dufort, Sandra Domínguez, Beatriz Verger, Paola Auzmendi, Noelia Martínez, Jessica Venencio y Alicia Reid.

Ante ello, el fiscal de instrucción, Pablo Recchini, pidió que sean todos rechazados y ahora será resuelto por el juez Luis Schlegel.

Anteriormente, por la muerte de Mariano Caprarola, quien se atendió con Lotocki, es que fue rechazado un planteo de prescripción hecho por la defensa del médico.

Lotocki está con prisión preventiva definida por la Cámara del Crimen a raíz de la muerte del paciente Rodolfo Zárate en 2021 tras ser intervenido por él.

La acusación en este expediente es por el delito de homicidio simple por dolo eventual que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.

Por su parte, la familia de Silvina Luna busca acusar a Lotocki por la muerte de la joven modelo, pero el juez Luis Schlegel dijo que no podía juzgarlo dos veces por el mismo accionar, porque ya fue condenado por lesiones a cuatro años y medio de prisión.

No obstante, el fiscal Recchini aguardará el informe de autopsia para solicitar medidas y se prevé luego la realización de una junta médica sobre el caso de la joven que murió el 31 de agosto pasado.

Otro revés para Lotocki: la Corte desestimó un recurso contra la inhabilitación para ejercer la medicina

La Corte Suprema rechazó un recurso del médico Aníbal Lotocki contra la sentencia que declaró la inhabilitación para ejercer su labor después de haber sido condenado por el delito de lesiones graves a la pena de cuatro años de cárcel. Mientras, permanece detenido en el penal de Ezeiza por el homicidio de Rodolfo Cristian Zárate luego de haberse entregado el 18 de octubre.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 de la Capital Federal condenó a Lotocki en 2022 a cuatro años de prisión y a cinco de inhabilitación especial para ejercer la medicina por ser el responsable del delito de lesiones graves en cuatro sucesos. Sin embargo, por el delito de estafa fue absuelto.

Por su parte, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó uno de los puntos de la sentencia de condena y determinó "la inhabilitación para ejercer la profesión de médico, con carácter cautelar, hasta tanto se resuelva de forma definitiva su situación en esta causa".

Por este motivo, la defensa del médico interpuso un recurso extraordinario que fue resuelto como inadmisible, lo que llevó a un reclamo ante la Corte. No obstante, el máximo tribunal rechazó el planteo por no cumplir con el recaudo que figura en el artículo 7° inciso c.

El fiscal pidió que Lotocki vaya a juicio oral por la muerte de Cristian Zárate

El fiscal Pablo Recchini pidió que Aníbal Lotocki vaya a juicio oral en la causa que investiga la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate, en la que se encuentra imputado por homicidio simple. El médico se entregó a la Justicia el pasado 18 de octubre y permanece detenido en el penal de Ezeiza.

Recchini sostuvo que Lotocki levó adelante la cirugía que terminó con el fallecimiento de Zárate en una clínica privada de Caballito "a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría, a tal punto que no hizo nada para evitarlo".

Además, incluyó en la presentación los mensajes de texto que la mujer del médico le envió a la víctima para "apurar" la cirugía, amenazándolo con que el Gobierno podía "volver a cerrar todo" en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El fiscal pidió que Lotocki sea juzgado por "homicidio simple con dolo eventual y en concurso real con alteración de pruebas", ya que los estudios prequirúrgicos no se hicieron o estaban falseados. La pena en expectativa es de 8 a 25 años de prisión.