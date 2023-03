Alerta roja por calor extremo en la ciudad de Buenos Aires y más de 100 localidades

Ya van once días de alerta meteorológica por calor extremo en la ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, las provincias de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, que podrán ser acompañadas de intensas ráfagas y caída de granizo.

En estas zonas, el organismo recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Localidades bajo alerta meteorológica por temperaturas extremas

Alerta roja

Buenos Aires: Almirante Brown, Arrecifes, Avellaneda, Baradero, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Las Heras, General Paz, General Pinto, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Junín, La Matanza, La Plata, Lanús, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Monte, Moreno, Morón, Navarro, Pergamino, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, Ramallo, Rojas, Roque Pérez, Saladillo, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, San Pedro, San Vicente, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate

Concepción, Curuzú Cuatiá, General Alvear, Mercedes, Paso de los Libres, San Martín, San Roque, Santo Tomé y Sauce Ciudad de Buenos Aires

Entre Ríos: Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Victoria

Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay y Victoria Santa Fe: Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo

Alerta naranja

Buenos Aires: Adolfo Alsina, Alberti, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Daireaux, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Lobería, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Rauch, Salliqueló, Tandil, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo

Adolfo Alsina, Alberti, Azul, Benito Juárez, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chivilcoy, Daireaux, General La Madrid, General Viamonte, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Laprida, Lobería, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pellegrini, Rauch, Salliqueló, Tandil, Tapalqué, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Veinticinco de Mayo Catamarca: Aldalgalá y Santa María

Aldalgalá y Santa María Córdoba: Ischilín, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Justo, Sobremonte, Tercero Arriba y Tulumba

Ischilín, Río Primero, Río Seco, Río Segundo, San Justo, Sobremonte, Tercero Arriba y Tulumba Corrientes: Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle

Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle Entre Ríos: Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador y Villaguay

Concordia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador y Villaguay Santa Fe: General Obligado, San Javier y Vera

General Obligado, San Javier y Vera Tucumán: Burruyacú, Capital, Chicligasta, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, Juan Baudista Alberdi, La Cocha, Leales, Lules, Monteros, Río Chico, Simoca, Tafí Viejo, Tafí del Valle, Trancas y Yerba Buena

Alerta amarilla

Buenos Aires: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, Florentino Ameghino, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pueyrredón, General Villegas, Lezama, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Pila, Punta Indio, Rivadavia, Tordillo

Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, Florentino Ameghino, General Guido, General Juan Madariaga, General Lavalle, General Pueyrredón, General Villegas, Lezama, Magdalena, Maipú, Mar Chiquita, Pila, Punta Indio, Rivadavia, Tordillo Córdoba: Calamuchita, Colón, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Santa María, Totoral y Unión

Calamuchita, Colón, General Roca, General San Martín, Ischilín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Santa María, Totoral y Unión San Luis: Coronel Pringles y Coronel Pedernera

Coronel Pringles y Coronel Pedernera Santa Fe: Belgrano, Castellanos, Garay, Las Colonias, La Capital, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín

Belgrano, Castellanos, Garay, Las Colonias, La Capital, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Jerónimo, San Justo y San Martín Santiago del Estero: Aguirre, Alberdi, Atamisqui, Avellaneda, Banda, Belgrano, Capital, Choya, Copo, Figueroa, General Taboada, Guasayán, Loreto, Jiménez, Juan F. Ibarra, Mitre, Moreno, Ojo de Agua, Pellegrini, Quebrachos, Río Hondo, Rivadavia, Robles, Salavina, San Martín Sarmiento y Silípica

Localidades bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas