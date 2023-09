Alerta meteorológica por tormentas y granizo para más de 17 localidades de Argentina

Mientras que para el resto del país, en las provincias de Corrientes y Misiones, rige una alerta amarilla por tormentas aisladas. "Se espera que las mismas estén acompañadas por caída de granizo, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos", informaron desde el organismo.

Además, señalaron que "se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".

El organismo recomendó a los habitantes de la zona bajo alerta que eviten actividades al aire libre, no saquen la basura y retiren objetos que impidan que el agua escurra; no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

