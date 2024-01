Alerta meteorológica por tormentas y granizo en 44 localidades argentinas

En todas las provincias se producirán tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y principalmente ráfagas muy intensas.

El SMN recomendó a los habitantes de las zonas afectadas que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta

Alerta por tormenta 28-01-24 Las tormentas pueden estar acompañadas por ráfagas y granizo. SMN