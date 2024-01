Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SMN_Alertas/status/1752267583678558280&partner=&hide_thread=false SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 30 de enero de 2024 a las 06:13 h

Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/M4tbrHEZoC — SMN Alertas (@SMN_Alertas) January 30, 2024

Este tipo de fenómeno "podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos y de manera local, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y principalmente ráfagas intensas", especificaron desde el organismo.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Desde el SMN recomendaron no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar realizar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alerta meteorológica por tormenta y granizo: las localidades afectadas

Buenos Aires : Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso.

: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Costa de Bahía Blanca - Costa de Coronel Dorrego - Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales - Costa de Villarino - Monte Hermoso. La Pampa : Caleu Caleu - Hucal -Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué.

: Caleu Caleu - Hucal -Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Chalileo - Limay Mahuida - Loventué. San Luis : Gobernador Dupuy.

: Gobernador Dupuy. Río Negro: Avellaneda - Pichi Mahuida.