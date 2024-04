Entre los casos investigados se detectaron también casos con diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae, y Chlamydia pneumoniae en un número no mayor al esperado. “No se han detectado casos de virus influenza A no sub tipificables, ni otros virus respiratorios fuera de los conocidos en circulación. Por otra parte, no se verifica en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) un aumento del número de casos notificados de neumonías”, informaron desde la cartelera de Salud.

En la Argentina, este año hubo un aumento de un 27% en los casos confirmados de psitacosis respecto a la situación de 2023 y donde se reportaron tres muertes por la infección. Estos es un incremento del 165% respecto de la media de los últimos 5 años, según el último boletín epidemiológico.

Brote de psitacosis: dónde se registraron los casos en Argentina

Durante 2024 se notificaron 62 casos de personas diagnosticadas con la infección. La mayoría son de la región Centro del país: 30 casos se registraron en la provincia de Buenos Aires, 13 en Entre Ríos, 1 en Córdoba y 3 en Santa Fe.

De las 3 personas fallecidas, de un promedio de edad era de 57 años, dos de los fallecidos eran residentes de la provincia de Buenos Aires, y el tercero era de la provincia de Entre Ríos. Los tres casos estuvieron hospitalizados antes de morir.

Alerta por el aumento de casos de psitacosis: ¿de qué se trata la enfermedad?

Según está publicado en el sitio oficial del Ministerio de Salud, la psitacosis es una enfermedad infecciosa aguda y generalizada causada por la Chlamydia psittaci, “un tipo de bacteria que se encuentra en los excrementos de pájaros infectados, los cuales le transmiten la infección a los humanos”.

Se transmite a través de aves como loros, cotorras, papagayos, canarios, jilgueros y palomas que, cuando están enfermas, eliminan Chlamydias al medio ambiente a través de secreciones oculares, excrementos secos, secreciones respiratorias y polvo de las plumas.

Usualmente, la transmisión ocurre en espacios cerrados, con hacinamiento de aves y sin ventilación; también en lugares vinculados con las capturas de aves silvestres y tráfico ilegal de animales.

Papagayos avesypajaros.com

El cuadro clínico de la psitacosis puede variar entre infección sin enfermedad evidente, a una enfermedad febril inespecífica o una neumonía. La neumonía comienza con un cuadro de afectación general: hipertermia (cuerpo caliente), dolor de cabeza (síntoma constante), decaimiento general, fatiga y cansancio.

A las 24-48 horas comienza la tos con expectoración escasa, en general mucosa y viscosa. También pueden aparecer ictericia (la piel se pone amarilla), esplenomegalia (aumento del bazo) y alteraciones de la percepción. Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos que no reciben tratamiento.

Psitacosis: medidas de prevención y recomendaciones

No capturar aves silvestres, ni comprarlas en la vía pública.

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente, sin hacinarlas.

Alimentar a las aves correctamente y mantener las jaulas limpias.

No permanecer largos periodos en habitaciones cerradas donde haya aves.

No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas donde ya hay otras aves.

En caso de presentarse en personas sintomatología respiratoria habiendo estado en contacto con aves posiblemente enfermas, es preciso dirigirse al centro de salud u hospital más cercano, a fin de realizar la consulta pertinente. Si bien la enfermedad suele ser leve o moderada, a veces puede ser grave, especialmente en los adultos mayores y ancianos y personas que no reciben tratamiento oportuno.

Psitacosis: medidas preventivas para el mantenimiento de aves en cautiverio

Limpiar diariamente el piso y toda superficie de la jaula o alrededores en contacto con la materia fecal de las aves.

Siempre humedecer previamente con soluciones desinfectantes (2 cucharadas de lavandina diluidas en un litro de agua) para evitar la producción de aerosoles de las deyecciones resecas.

Evitar todo tipo de estrés en las aves, respetar el espacio vital de cada ave, alimentarlas correctamente y ubicarlas en lugares aireados.

No permanecer largos períodos en habitaciones cerradas donde haya aves.

Aislar las aves recién adquiridas por 30-45 días, realizarle un diagnóstico directo o indirecto. Iniciar un tratamiento, antes de agregarlas al grupo.

En caso de adquirir aves: