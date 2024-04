Más de 315 mil casos de dengue en Argentina en lo que va de 2024: los lugares más afectados

Por otro lado, sobre el alza en los contagios, advirtió que "en comparación con otros años epidémicos, la actual temporada se caracteriza por una magnitud mayor que temporadas epidémicas previas: los casos acumulados hasta la SE15 representan 3,17 veces más que lo registrado en el mismo período de la temporada anterior 2022/2023, y 9,1 veces más que lo registrado en el mismo período de 2019/2020".

También marcó que "el análisis de la información para la caracterización epidemiológica de dengue y otros arbovirus se realiza por temporada, entendiendo por tal un período de 52 semanas desde la SE31 de un año a la SE30 del año siguiente, para considerar en conjunto los meses epidémicos".

En tanto, con respecto a los fallecidos por la enfermedad, advirtió que "se registraron en todos los grupos de edad, con la mayor tasa de mortalidad los mayores de 80 años". En tal sentido, detalló que los síntomas más asiduos que se registraron entre los fallecidos fueron fiebre, diarrea, dolor abdominal y de cabeza, mialgias y artralgias.

Epidemia de dengue: advierten que "los mosquitos muestran resistencia a los insecticidas"

Una investigación del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias (CeNDIE), ANLIS Malbrán, detectó que los mosquitos empezaron a mostrar resistencia a los insecticidas, en medio de la epidemia de dengue que marcó un récord histórico de contagios en Argentina en 2024.

En el CeNDIE, en conjunto con la Red Argentina de la Vigilancia a la Resistencia a plaguicidas, se está llevando a cabo un proyecto de investigación que describe y analiza el estado y distribución geográfica actual de la resistencia a los plaguicidas en poblaciones de Aedes aegypti.

La directora del Centro, Mariana Manteca Acosta, declaró a la agencia Noticias Argentinas que gracias a este estudio que arrancó en 2019 están advirtiendo a los municipios el impacto del mal uso de los insecticidas e incorporando la visión de que la única solución para controlar al dengue no son los insecticidas, ya que los mosquitos empezaron a mostrar resistencia, y que hay que empezar a pensar estrategias comunitarias para los estados inmaduros que son los que permanecen mucho más tiempo y se conocen como los ciclos de cría.

"Los insecticidas no deberían ser utilizados a gran escala porque los mosquitos también están expuestos a otros insecticidas, como por ejemplo a los del agro, y con el estudio empezamos a detectar que hay grados de resistencia debido a varios factores. Por eso se solicita que solamente se apliquen en los momentos de brote, y no como manera preventiva apenas aparecen los primeros mosquitos, porque el insecticida no es agua", explicó.

Y agregó: "Se entiende que la población pida la fumigación porque es lo que se conoce, pero el mal uso o sobreuso de los insecticidas y aplicados en momentos en los que no se necesita hace que estas poblaciones de mosquitos empiecen a tener esta resistencia. Por eso hay lugares del país en donde hay mucha resistencia y otros donde empieza a notarse, y en esos lugares el insecticida mata, pero solo a un grupo de la población, no a todos".

La directora del CeNDIE comentó que para ella y su equipo de trabajo, el tema de la prevención del dengue "hay que hacerla desde diferentes abordajes porque no es solo tirar insecticidas, sino que hay que ver la parte socioambiental y también pensar en los territorios. Además, si uno lee los protocolos, no se recomiendan los insecticidas para prevenir. Porque estos matan al mosquito adulto, pero hay que saber en qué momento hacer la fumigación. Algo que nosotros recomendamos es atacar los estados inmaduros que son las larvas y así evitar los potenciales sitios de cría".