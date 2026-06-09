"Un país chico pero de corazón enorme": el emotivo spot de la selección de Uruguay a días del Mundial La pieza audiovisual apela al humor, la identidad nacional y la figura de Marcelo Bielsa. El plantel viajó este martes a Playa del Carmen para preparar su debut en el torneo. Por Agregar C5N en









Los 26 jugadores convocados por Marcelo Bielsa.

A días del comienzo de la Copa del Mundo 2026, la cuenta oficial de la selección uruguaya de fútbol en la red social X publicó un emotivo spot que apunta a la pasión futbolera que se vive en el país y a las contradicciones que tienen como pueblo.

La producción mezcla humor, ironía y referencias deportivas para culminar con un mensaje de fe en el equipo. La narración repasa curiosidades de la geografía y la cultura del país para construir una comparación directa con la forma en que los ciudadanos viven el deporte.

"Los uruguayos estamos llenos de contradicciones, es verdad", relata la voz en off al inicio del clip. Allí se mencionan lugares irónicos como el Cerro Chato, el Arroyo Seco o la cárcel de Libertad para ilustrar la idiosincrasia nacional.

Uno de los pasajes más comentados por los usuarios hace referencia al actual director técnico del equipo, Marcelo Bielsa, conocido popularmente como 'El Loco'. "Imaginate, pusimos a un loco a manejar la cosa… y encima es argentino", expresa el video sobre el estratega.

El relato también vincula la pasión de los hinchas con las creencias espirituales, a pesar de las estadísticas oficiales. "Salió que somos el país más ateo de América. Todos los domingos, religiosamente, rezamos, creemos, pedimos. Y a la Celeste le tenemos una fe… porque acá el fútbol es una religión", asegura el spot.

La publicación finaliza con imágenes de festejos históricos, el escudo de la asociación con sus cuatro estrellas y una frase certera sobre el sentimiento de orgullo: "Uruguay es un país chico, es verdad… pero lo más grande que hay". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2064462553908961290&partner=&hide_thread=false Un país chico pero de corazón enorme pic.twitter.com/94Q7mDyj3v — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 9, 2026 El plantel de Uruguay viajó rumbo a Playa del Carmen, sede elegida para preparar su debut en el Mundial. La Celeste tendrá su primera presentación en el Grupo H frente a Arabia Saudita el lunes 15 de junio en Miami. Luego, enfrentará al debutante africano Cabo Verde el domingo 21 también en la misma ciudad, y cerrará la fase de grupos contra España el viernes 26 a las en Guadalajara.