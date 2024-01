Adrián Suar, contundente contra la Ley Óminibus de Javier Milei: "Espero que no salga"

Luego de haber criticado la desinversión en el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (INCAA) previsto en la Ley Ómnibus presentada por el presidente Javier Milei, Adrián Suar volvió a la carga y planteó: "Espero que la ley no salga, le falta reflexión". "Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada, como si solo fue un valor tangible desde lo económico" , agregó.

"La gente que está en sus casas de todos los niveles sociales tiene mucha cultura", aseguró, y subrayó que "el pueblo argentino pagó mucho más caro los errores de los economistas que las obras de sus artistas".

Suar hizo un intento por llamar a la reflexión al Presidente. "Siento que debe tener alguna sensibilidad con el tema de la cultura. Primero porque está de novio con una artista, que es Fátima Flores, que es una artista que tiene sensibilidad", señaló.

"Si Leonardo Favio no hubiese estado apoyado por la cultura, no hubiese sido Leonardo Favio", concluyó.

Adrián Suar rompió el silencio tras el cierre de Pol-Ka: "Un error grave..."

"Vos podés mejorarlo, pero no desfinanciarlo. Se puede hacer más eficiente. El Incaa es un ente autárquico, si bien recibe plata del Estado, se puede decir 'lo quiero de esta manera'. Desfinanciarlo es un error grave", había manifestado Adrián Suar durante la semana en una entrevista con LAM.

Sobre el mismo tema destacó: "Hablar de la cultura en términos solamente económicos, qué da, qué no me da, me parece un atraso total. No todo es la plata, la identidad de un país con la cultura es cómo te valorizas en el mundo".