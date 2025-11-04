4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a este adorno que se usa en Navidad: la nueva tendencia que estará en todas las casas en 2025

Una propuesta sustentable que combina estilo, materiales reciclados y creatividad para recibir las fiestas con un aire completamente renovado.

Por
La tendencia navideña 2025 reemplaza las coronas clásicas.

La tendencia navideña 2025 reemplaza las coronas clásicas.

  • La decoración navideña 2025 apuesta por materiales reciclados y naturales.
  • Las clásicas coronas de puerta son reemplazadas por propuestas sostenibles.
  • Luces LED cálidas y flores secas ganan protagonismo en los ingresos del hogar.
  • La tendencia busca una Navidad más consciente, funcional y respetuosa con el ambiente.

La decoración navideña vive una transformación profunda en 2025. El tradicional adorno circular que solía colgarse en las puertas da paso a un estilo renovado que combina sustentabilidad, creatividad y diseño. Este año, la corona deja de ser la única opción y cede lugar a propuestas más prácticas, elegantes y respetuosas con el medioambiente, ideales tanto para casas amplias como para departamentos urbanos.

Carlos Robledo Puch es conocido como el ángel de la muerte
Te puede interesar:

Por qué "el ángel de la muerte" marcó la historia del crimen en Argentina: de quién se trata

El enfoque se centra en materiales naturales o reciclados: ramas secas, hojas de olivo, telas estampadas o figuras de papel origami reemplazan los plásticos y adornos desechables. La iluminación también acompaña la tendencia, con luces LED cálidas que aportan un brillo suave y sostenible. El objetivo es lograr un ingreso festivo que conserve el espíritu navideño, pero sin depender del consumo excesivo ni de elementos difíciles de reutilizar.

Entre las opciones más destacadas se encuentran puertas forradas con telas de tonos neutros o estampados sobrios, figuras de papel reciclado que evocan copos o estrellas, y arreglos de flores secas y frutas deshidratadas que aportan aroma, textura y color. Estos elementos, además de ser estéticamente atractivos, son reutilizables y pueden adaptarse a diferentes celebraciones, más allá de las fiestas. La clave está en generar una composición equilibrada que combine calidez visual y respeto por la naturaleza.

Navidad sustentable
Luces LED, telas y flores secas marcan la tendencia ecológica de esta Navidad.

Luces LED, telas y flores secas marcan la tendencia ecológica de esta Navidad.

Cuál es la nueva tendencia para la Navidad

El cambio responde a un movimiento creciente hacia una Navidad más consciente, donde la estética se une con la responsabilidad ambiental. La tendencia busca reducir el uso de productos plásticos o de un solo uso, favoreciendo decoraciones que puedan reciclarse o transformarse con el paso del tiempo. Así, el adorno tradicional se resignifica como una oportunidad para expresar identidad, creatividad y cuidado del entorno.

Navidad origami
La nueva decoración navideña de 2025 apuesta por materiales reciclados y naturales.

La nueva decoración navideña de 2025 apuesta por materiales reciclados y naturales.

Además, esta nueva forma de decorar resulta especialmente funcional en espacios reducidos, ya que evita estructuras voluminosas y permite mantener una entrada limpia, ordenada y con estilo. En definitiva, la Navidad 2025 propone una celebración más natural, auténtica y duradera, en la que cada detalle refleja una elección consciente, estética y en armonía con el entorno cotidiano. La idea es que cada hogar encuentre su propio lenguaje visual y lo adapte a su modo de vivir las fiestas.

Noticias relacionadas

Este es el truco para prender el fuego para el asado que generó revuelo en las redes.

¿Funciona? Este es el truco para prender el fuego del asado: el revuelo que generó en las redes

Una mujer que sufría muchos dolores de cabeza recibió un diagnóstico que le cambió la vida

Tenía muchos dolores de cabeza y un diagnóstico lo cambió todo: qué descubrieron los médicos

La pareja falleció en el acto y los menores fueron internados con heridas. 
play

Una familia destrozada: quiénes eran Renzo Benítez y Eliana Ramírez, la pareja que murió en el choque de José C. Paz

En caso de ser condenado, Rafael Moreno podría pasar sus días preso en su casa.

Navidad fatal: empieza el juicio contra el expolicía que mató a un colectivero tras una discusión por la música fuerte

El agresor quedó detenido.

Neuquén: un padre golpeó al compañero de su hijo tras un conflicto por un video de TikTok

Informate sobre los feriados del mes de noviembre 2025

Nuevo fin de semana largo: por qué será feriado el viernes 7 de noviembre en 2025

Rating Cero

play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con un motociclista

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

El protagonista de Bridgerton fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2025

El regreso de Flash completaría ese reencuentro, dando a los espectadores una sensación de continuidad sin necesidad de rehacer el pasado.

Venom se acerca a Marvel: cuáles son los planes para el villano en la nueva película de Spider-Man

últimas noticias

La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 12 minutos
La Inteligencia Artificial a veces queda descolocada por las preguntas de los usuarios.

Inteligencia Artificial: cómo es el truco viral para enloquecer a Chat GPT

Hace 20 minutos
Pese a estas restricciones, muchos usuarios siguen apostando por Cuenta DNI como una herramienta útil en la gestión de sus finanzas personales.  

Qué día podés aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

Hace 26 minutos
Invertir desde casa sigue siendo la opción más rentable y práctica.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 26 minutos
El Gobierno quiere que Santilli asuma luego del 10 de diciembre para que lo remplace un diputado de LLA. 

El Gobierno demora la jura de Santilli como nuevo ministro de Interior para no perder lugares en el Congreso

Hace 28 minutos