Adiós a este adorno que se usa en Navidad: la nueva tendencia que estará en todas las casas en 2025 Una propuesta sustentable que combina estilo, materiales reciclados y creatividad para recibir las fiestas con un aire completamente renovado. Por







La tendencia navideña 2025 reemplaza las coronas clásicas.

La decoración navideña 2025 apuesta por materiales reciclados y naturales.

Las clásicas coronas de puerta son reemplazadas por propuestas sostenibles.

Luces LED cálidas y flores secas ganan protagonismo en los ingresos del hogar.

La tendencia busca una Navidad más consciente, funcional y respetuosa con el ambiente. La decoración navideña vive una transformación profunda en 2025. El tradicional adorno circular que solía colgarse en las puertas da paso a un estilo renovado que combina sustentabilidad, creatividad y diseño. Este año, la corona deja de ser la única opción y cede lugar a propuestas más prácticas, elegantes y respetuosas con el medioambiente, ideales tanto para casas amplias como para departamentos urbanos.

El enfoque se centra en materiales naturales o reciclados: ramas secas, hojas de olivo, telas estampadas o figuras de papel origami reemplazan los plásticos y adornos desechables. La iluminación también acompaña la tendencia, con luces LED cálidas que aportan un brillo suave y sostenible. El objetivo es lograr un ingreso festivo que conserve el espíritu navideño, pero sin depender del consumo excesivo ni de elementos difíciles de reutilizar.

Entre las opciones más destacadas se encuentran puertas forradas con telas de tonos neutros o estampados sobrios, figuras de papel reciclado que evocan copos o estrellas, y arreglos de flores secas y frutas deshidratadas que aportan aroma, textura y color. Estos elementos, además de ser estéticamente atractivos, son reutilizables y pueden adaptarse a diferentes celebraciones, más allá de las fiestas. La clave está en generar una composición equilibrada que combine calidez visual y respeto por la naturaleza.

Navidad sustentable Luces LED, telas y flores secas marcan la tendencia ecológica de esta Navidad. Freepik Cuál es la nueva tendencia para la Navidad El cambio responde a un movimiento creciente hacia una Navidad más consciente, donde la estética se une con la responsabilidad ambiental. La tendencia busca reducir el uso de productos plásticos o de un solo uso, favoreciendo decoraciones que puedan reciclarse o transformarse con el paso del tiempo. Así, el adorno tradicional se resignifica como una oportunidad para expresar identidad, creatividad y cuidado del entorno.