Acto en pedido de justicia por Silvina Luna y de otras víctimas de Lotocki

En el inicio de la presentación, el abogado Fernando Burlando, se mostró aseguró que “la cantidad de gente que han concurrido a esta convocatoria en pedido de justicia nos emociona”.

“Nuestra idea era generar una situación de comprensión para con estas víctimas que no han tenido un verdadero acto de justicia que finalice y le genere de alguna manera cierto alivio, pretendíamos que todos ustedes (por la prensa) escuchen algo de sus penurias y vivencias y cómo se encuentran luego de haber pasado en estas manos escrupulosas de Lotocki”, señaló.

El duro testimonio de las pacientes de Aníbal Lotocki que piden justicia por la mala praxis

Delante de la prensa presente, varias pacientes que se atendieron en diferentes circunstancias con el conocido como “el cirujano de las famosas”, como Pamela Sosa, Victoria Xipolitakis, Raphael Dufort y otras que no pertenecen al ambiente del espectáculo fueron contando cómo viven su día a día con los dolores contantes que surgieron luego de las cirugías estéticas a las que se sometieron.

“Nos estamos muriendo. Siento eso minuto a minuto”, aseguró el artista uruguayo, uno de los pacientes que lo había denunciado en Uruguay y ahora lo hizo en la Argentina.

Por su parte, Canela Devoto, una influencer que también lo había denunciado aseguró que “hay chicas que no se animan a hablar por miedo. Hay que tratar de que cumpla la condena que corresponde a este médico si se le puede llamar”.

Por su parte, Pamela Sosa y expareja del cirujano, también habló sobre su experiencia: “Quiero mandar un mensaje sobre los cuerpos, eso perfecto que nos presiona a tener esto, los mejores glúteos. Me operé cuando tenían 20 años. Yo no me quería. Me tendría que haber mandado a mi casa, pero a este hombre lo único que le importaba era llenarse el bolsillo de dinero”.

Gabriela Trenchi, otra de las afectadas por Lotocki, dejó palabras conmovedoras.: “Somos varios: a Cristian Zárate le hizo una carnicería. Hay más víctimas que no sabemos. Nos estamos muriendo de a poco. Que vaya preso”.

Sobre el final de la conferencia, Fernando Burlando recordó a Silvina Luna, pidió un minuto de silencio en su memoria y también alentó que todos los presentes al acto aplaudieran.

Para esta semana se espera el informe final de autopsia de los cinco médicos forenses que determinen la causa de muerte de Silvina Luna.