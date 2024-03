Abuso sexual en Vélez: el rol de los protocolos de género en los clubes

Durante los últimos años, más de 20 futbolistas fueron denunciados por violencia de género. Uno de los casos más recordados fue el de Sebastián Villa, en Boca.

Uno de los puntos que despertó más controversia en redes sociales tuvo que ver con que desde el club de la Ribera no activaron el protocolo redactado en 2021. ¿Por qué? porque el texto especifica que no es posible hacerlo “de oficio” y ni aún teniendo denuncia en la Justicia, sino que debe hacerse únicamente a partir del reporte de un tercero o de la propia denunciante ante el Departamento de Inclusión e Igualdad.

Esto muestra que los clubes no funcionan de la misma manera.

En el caso de Vélez, se trata del tercer episodio de violencia de género en los últimos cuatro años. En junio de 2020, un futbolista fue denunciado por su pareja y, en noviembre de ese año, el mismo jugador junto a otros tres fueron denunciados por abusar de una joven en una fiesta.

En ambas ocasiones, Vélez activó el protocolo y separó a los futbolistas del plantel de forma preventiva, tal como ocurrió en este último caso en Tucumán. Como las causas no prosperaron, no hubo sanciones mayores y los acusados se reintegraron al equipo. Actualmente los contratos de los futbolistas profesionales incluyen cláusulas específicas que advierten sobre cuestiones de violencia de género.

La lucha sigue: en 2021, 14 de los 26 clubes de Primera tenían protocolo de género. En 2023, con dos equipos más en la divisional, el número se fue a 18, lo que marca un crecimiento en la visibilización de la problemática que deberá traducirse en compromiso por parte de las instituciones.

Feminismo en jaque: la lucha por conservar los espacios ganados en el deporte

Lucía Barbuto selló el 8 de octubre de 2018 como un día histórico para las mujeres dentro del mundo del deporte, tras haber sido elegida como la primera presidenta mujer de un equipo de Primera División, en este caso de Banfield. Pasaron varios años y los desafíos continúan dentro de un ámbito atravesado por el machismo; uno de ellos es abrir el camino para que nuevas generaciones lleguen a esos lugares de decisión

Si bien las mujeres han avanzado en ocupar cargos de tomas de decisiones en ámbitos prácticamente hechos "para hombres", el único antecedente de este tipo había sido en Platense, cuando Natividad Gallego de Marcovecchio quedó a cargo de la institución después de las renuncias del presidente y vicepresidente 1° en el año 1971. Hay que remontarse a más de 50 años atrás.

En medio de un nuevo gobierno que parece reabrir discusiones que parecían zanjadas, Barbuto dialogó con C5N.com sobre los desafíos que se presentan en un contexto que se plantean la puesta en marcha de Sociedades Anónimas en el Deporte; la falta de políticas con perspectiva de género y discursos de odio.

La dirigente asumió en octubre de 2018, año bisagra para los feminismos en argentina y que estuvo caracterizado principalmente por un fuerte avance de "la ola verde". Barbuto reconoció que este fenómeno "inclinó la balanza" para propiciar su elección: "Me tocó por suerte asumir durante la ola del feminismo, creo que eso ayudó".

En esa misma línea, la expresidenta reflexionó sobre el lugar que ocupan las mujeres y las disidencias en medio de la disolución del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, se oficializara la prohibición del lenguaje inclusivo y se volviera a poner en escena la Ley del Aborto, sugiriendo específicamente una posible derogación. "Los feminismos históricamente dan luchas, sí pensábamos que teníamos muchas conquistas ganadas y este último tiempo nos dimos cuenta que todo debe ser constante. La lucha tiene siempre que estar alerta, y tenemos que estar unidas porque nunca sabés cuándo se pueden vulnerar los derechos", opinó.

Barbuto, a pesar de haber resumido que su experiencia fue "100% positiva", admitió que no le fue sencillo tomar ese lugar de líder porque "nunca es fácil en los ámbitos machistas". Además, agregó: "Me ha tocado vivir episodios de violencia política, sobre todo por la oposición. Me pegaban solo porque era mujer y porque no encontraban maneras de criticar la gestión".

No obstante, la dirigente realizó una salvedad: "Tuve equipo fuerte de hombres y mujeres que me han acompañado. Formé redes y sé que el camino fue más fácil para mí que para las que vinieron antes. Me gustaría tomar todo lo que me pasó a mí para que las más jóvenes puedan ejercer la política de una manera más sana y sin violencia".

Barbuto, de esta forma, se definió a sí misma como una especie de "conejillo de Indias" para las próximas generaciones. "Las más experimentadas tenemos que luchar para que esa violencia política no genere miedo a las críticas en redes, hay que tratar de terminarlo. Mil veces he escuchado que las más chicas dicen 'no quiero meterme en la política del club porque a X la bardean todo el día en Twitter con el cuerpo'".

Entre un imaginario de posibilidades que pretenden generar espacios de desarrollo para las mujeres dentro de las dirigencias de los clubes, la expresidenta sugirió que "una ley de cupo en las comisiones directivas de los clubes es fundamental para dar un primer paso". Asimismo, insistió que esta iniciativa se debe "reafirmar con gestión y capacidad, entendiendo que el logro de una es el logro de todas, para que seamos cada vez más".