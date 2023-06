Abrieron la tablet de Natacha Jaitt: qué encontraron en el dispositivo de la mediática

Finalmente, la Justicia abrió y realizó el peritaje a la tablet de Natacha Jaitt , que durante más de tres años no se pudo desbloquear. Aunque el dispositivo se pudo abrir, la familia de la mediática denunció irregularidades por parte de las autoridades.

“Se terminó el proceso de extracción de la tablet de Natacha, una jornada de 9 horas sin parar. La fiscalía que nunca investigó la causa de Natacha se lleva la tablet y la copia en un disco externo. A mí no me dan copia y tampoco a los peritos de la causa Corazza. ¡Había 56 GB!”, escribió Uises Jait, el hermano de Natacha, en un furioso tuit.

Por su parte, el periodista Pampa Mónaco, aclaró que si bien no se sabe en detalle lo que contiene el aparato electrónico, la cantidad de material puede estar dividido en “aplicaciones, música, videos, fotos y documentos”.

La sospecha y desconfianza de la familia de Natacha Jaitt por el peritaje a la Tablet

Durante el peritaje, además de la familia de Natacha Jaitt también estuvieron presentes dos peritos de la causa Corazza. Según trascendió, el dispositivo estaba dentro de un cajón de vidrio con un sobre cerrado.

Para Ulises el proceso de peritaje se realizó con irregularidad, debido a que la clave con la que desbloquearon la tablet no estaba relacionada a algunos números o fechas que podría manejar su hermana. “Tenemos pocas expectativas”, asegura sobre el procedimiento judicial llevado a cabo por Genderamería y denunció que ni elos como los peritos del exGran Hermano no tuvieron copias de lo encontrado.

"¿Quién nos asegura a nosotros que ellos no manipulan la información, no la adulteran, no hay algo raro? Si vos querés manejar transparencia, entrega una copia a la familia y otra a la causa Corazza que está investigando una red de pedofilia”, aseguró el periodista ante la prensa.

Por otra parte, se conoció que se hicieron cuatro extracciones de seis posibles al dispositivo. El peritaje se hizo con un software israelí muy moderno.