Zoe destrozó a Denisse de Gran Hermano con un freestyle: "No haces nada..."

Apenas empezó la música, Zoe lanzó: " Denisse, decime qué personaje hacés en esta casa, porque la verdad que andas de aquí para acá con los chicos, y no te entendemos ". Así, recordó que en un primer lugar quiso estar con Alan Simone, aunque no se terminó dando y ahora comenzó una relación con Bautista Mascia.

Vinculado a esto último, la joven de 20 años continuó: "No sé si le tienes miedo a las cámaras, pero con Bautista no hacés ni nada. ¿Quieres conformar una familia en esta casa o has venido a jugar? Dime qué te pasa". Tras la finalización de cada una de sus frases, toda la casa de Gran Hermano 2023 celebró, ya que Bogach es una de las más queridas, sino la más.

Embed CHICOS ZOE DESTROZÓ A DENISSE AHHHH VIERON QUE EN ELLA SI HABÍA POTENCIAL GRITE pic.twitter.com/BUTMPpidpQ — feli (@nom0leste) January 23, 2024

Lo que no saben dentro de la casa es que Denisse es una de las participantes que más repudio generó afuera, ya que sus diferentes actitudes e inacciones provocaron que el público no la quiera. Por eso, el freestyle de Zoe se hizo viral y podría ser el último empujón para su eliminación el domingo o el lunes.

Se filtró quiénes se salvarán en la nominación especial de Gran Hermano 2023

La séptima gala de los miércoles de Gran Hermano 2023 llega con un inesperado cambio de reglas, ya que no votarán para enviar a placa, sino para quitar, porque todos los participantes fueron sancionados y ya están nominados.