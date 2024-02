Zaira Nara mostró la microbikini tejida y multicolor que hace lucir cualquier bronceado de verano

La modelo vistió una de las prendas más usadas por las famosas. Además, eligió un diseño que contó con una gran cantidad de colores, dejando a un lado por el momento a su look total black frecuente.

En esta ocasión, la modelo se mostró con un traje de baño de estilo multicolor , compuesto por un top de corte triangular y una parte inferior tipo colaless de corte alto , ambos confeccionados en un tejido colorido que resalta por su diseño único y contemporáneo. Este conjunto no solo subraya su sentido de la moda, sino que también establece una tendencia clara para la temporada.

Zaira Nara microbikini multicolor Instagram

Para realzar aún más su estilo, la modelo optó por llevar el pelo suelto, adornado con ondas suaves que le aportaron un toque de naturalidad y frescura. En cuanto al maquillaje, eligió un delineador negro para resaltar sus ojos y un lápiz labial en tono nude, complementando perfectamente su look de manera sutil e impactante.

Zaira Nara microbikini multicolor Instagram

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios con elogios por parte de sus seguidores. Zaira Nara no solo comparte sus outfits sino que también impone moda. Así, demostró su habilidad para crear combinaciones de estilo resuenan a sus fans. Su carisma la convierten en una verdadera influencer en el mundo fashionista, siempre un paso adelante en las tendencias y capturando reacciones en cada publicación.

Zaira Nara microbikini multicolor Instagram

Al borde de la pileta, Julieta Nair Calvo se sumó a la moda de las microbikini bicolor ideales para el calor

Julieta Nair Calvo llamó la atención en redes sociales al mostrar su look veraniego posando con una microbikini bicolor. La actriz eligió una combinación de negro con detalles en blanco. La modelo, atenta a las últimas tendencias, eligió este conjunto para disfrutar de un día junto a una pileta, demostrando su estilo y su habilidad para combinar comodidad a la moda.

El diseño elegido por la influencer consistió en un traje de baño de dos piezas, predominando el negro con acentos en blanco que le añaden un toque distintivo. El top, de corte rectangular y con una audaz apertura inferior, se complementó perfectamente con una parte inferior de tiro alto y estilo colaless, delineando una silueta moderna y elegante. Este conjunto demuestra la atención que le presta a la moda, vistiendo siempre con las últimas tendencias.

Julieta Nair Calvo microbikini bicolor Instagram

La repercusión en redes no se hizo esperar, donde Julieta Nair Calvo cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram. Allí compartió este momento de relax con un toque de humor en su descripción: “Está claro que el empeine es la vedette de la foto”. Sus fans dejaron miles de “me gusta” y comentarios elogiando su estilo.