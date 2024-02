Zaira Nara sorprendió mostrando el modelo furor de microbikini de Miami en un probador

La modelo se encuentra en Estados Unidos y desde una tienda de ropa marcó tendencia con su look.

En la foto, se la pudo ver posando con confianza, vestida con una microbikini de dos piezas que mezcla tonos celestes y rosados en un estampado cuadrillé adornado con flores. Este conjunto, que destaca por su corpiño con detalles de frunces y una bombacha colaless ajustable , incorpora un toque de elegancia y frescura al look de playa.

Además, los ajustes tanto en la parte inferior como en el superior llevan el mismo patrón cuadrillé estilo Vichy, en blanco y azul, añadiendo un aspecto sofisticado al conjunto.

Zaira Nara microbikini Instagram

La naturalidad de Zaira Nara en esta selfie, sin maquillaje y con el pelo suelto y liso, complementa a la perfección su look. Bajo el título "Miami days", la modelo no solo muestra su día de compras sino que también comparte otros momentos de su vida personal, acercándose aún más a sus seguidores, quienes reaccionaron dejando miles de "me gusta"

Pampita posó en un yate con una microbikini del color del verano 2024

Pampita llamó la atención en Instagram con una microbikini rosa mientras posaba arrodillada en un yate. De esta manera, la modelo sorprendió a sus más de 7 millones de seguidores. La influencer marcó tendencia una vez más con un traje de baño que se presenta como una novedad en el look de verano gracias a su combinación entre glamour y comodidad.

Con el mar de fondo, la modelo realizó una sesión de fotos en la que mostró los detalles de una microbikini de color rosa intenso. Este conjunto contó con un corpiño triangular y una bombacha estilo colaless a tono con e look audaz que la caracteriza.

La influencer complementó su outfit con accesorios claves para un día bajo el sol: una gorra con visera y anteojos de sol. Además, llevó su pelo suelto y liso, lo que le sumó un toque chic a su look.

Pampita microbikini Instagram

La publicación rápidamente se llenó de “me gusta” y comentarios positivos, donde sus seguidores no escatimaron en elogios hacia el estilo y la presencia de Pampita. La modelo se consolidó una vez más como una verdadera icono de la moda, sorprendiendo a sus fans con su carisma y marcando tendencia con su glamour.

Pampita Microbikini Instagram