Yuyito González reveló detalles de la cita con Javier Milei en el Teatro Colón: "Él me llamó"

En el programa La noche de Mirtha en El Trece, la conductora reveló cual es su presentare amoroso: "Cuando Javier Milei vuelva de París vamos a comer, me llamó y me invitó. Después de la cena veremos qué pasa".

La mediática respondió con una sonrisa y sin titubear cada pregunta de la presentadora de TV. Fiel a sus estilo, Legrand apuntó: "Yuyito, qué semana tuviste. Tu ida al Colón fue impresionante". Y la respuesta fue: "Creo que fue una forma discreta…". Por su parte, Mirtha no quedó muy convencida de la "discreción" y le replicó: "¿Te parece?".

La mediática contó cómo fue la llegada al teatro, que fue sola, tanto en la llegada como en la salida. Además, comentó: "Él me llamó, nosotros nos habíamos conocido en el Luna Park, el día que yo fui a la presentación, yo gestioné mi invitación como periodista, la aceptaron y, bueno, ahí tuve la oportunidad. Lo del programa fue antes del libro".

En la "mesaza" la famosa aclaró que "nunca había ido a una Ópera. Me encantó, es maravillosa, es espectacular la música". También aclaró que un 80% de los presentes para ver la ópera lo aplaudieron. "Lo aplaudieron mucho, un 80% de aplausos y un 20% de no aplausos. Tampoco demasiado, se notó que había una diferencia en una parte del público. Habrá gente que apoya y gente que no", remarcó.

Finalmente, respondió si hay una atracción sexual hacia Mieli: "Me parece un hombre interesante, es buenmozo físicamente. De hecho, cuando hice el reportaje en el programa mío fui bastante criticada por haberle dicho ‘qué fachero".