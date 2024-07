Rafael Ferro, sobre la gestión de Javier Milei: "La gente está mas deprimida que en el 2001 o en la pandemia"

Luego de escuchar los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo , quien aseguró que "en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos" , el protagonista numerosos éxitos televisivos cuestionó: "Me parece insólito eso: ¿a quién le habla cuando dice 'vas a tener que quemar los ahorros'? Los que teníamos un poquito se fueron enseguida porque pasamos de ser clase media a clase baja ".

También se refirió a los rumores que circularon sobre el cargo que el Gobierno había creado para David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy. De acuerdo a un documento oficial, el cantante de cumbia villera iba a estar al frente de un programa que iba a tener como principal objetivo el impulso de artistas emergentes de barrios populares, el cual dependería de la Secretaría de Cultura.

"No sabía quién era el Dipy, estoy afuera", se sinceró Ferro y luego reflexionó sobre la gestión libertaria: "Como no tenían partido, no había gente. Entonces agarran a cualquiera, es una falta de respeto".

En ese sentido, expresó: "Todo esto es una película de terror, una pesadilla, es muy extraño. Con algo de esperanza, me da la sensación todo el tiempo de que van a chocar, no llegamos a los cuatro años (de gobierno)".

El actor reveló su preocupación por la actualidad del país y contó: "Me tomé el trabajo de preguntarles a distintos psicólogos y psiquiatras y me decían que la gente está mas deprimida que en el 2001 o en la pandemia".

Entonces se preguntó sobre cuál sería el escenario si Javier Milei no cumple el mandato: "Si chocan, ¿a dónde vamos? ¿Quién toma? No sé qué es peor. Quiero que desaparezcan estos personas, pero chocamos ¿y quién agarra?".

En ese punto, manifestó su preocupación por la posibilidad de que el peronismo se convierta en gobierno: "En el peronismo, ¿Qué estructura hay ahora? ¿Quién agarraría?".