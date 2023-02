"Yo te voy a dejar en claro que no me caes bien": La Tora cruzó a Camila en Gran Hermano

Lucila "La Tora" Villar no se aguantó más y expresó en el confesionario de Gran Hermano 2022 detalles que le molestaron dentro de la casa de las acciones de Camila Lattanzio . Su forma de manejarse con Walter "Alfa" Santiago le cayeron de manera incómoda y no dudar en contarlo.

"Yo te voy a dejar en claro que no me caes bien", expresó La Tora en su explicación sobre Camila. Sin dudas, no la banca más dentro de la casa. A poco del final, los jugadores van con todo por seguir en carrera por el premio mayor.