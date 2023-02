Gran Hermano 2022: la reconciliación de Alfa y Ariel que conmovió a la casa

La primera en intervenir fue Romina, quien estaba con Ariel en la cocina y le remarcó: " Ay, me pone re contenta que estés hablando con Alfa . Es gruñón nada más, es pitufo gruñón . No comentes más nada a nadie, porque todo se desvirtúa ". Ante estas palabras, el parrillero se mostró muy feliz. " La pasamos bien, viste Ro como fluye . Pero ya está, de a poquito ", expresó.

Luego fue el turno de Julieta, quien habló con Alfa en el sillón. "Hablaste hoy eh, te vi con Ari", le manifestó la participante con un tono alegre, esperando la reacción de Walter. De forma relajada y sin mostrar arrepentimiento, le reveló: "Y, porque me dijo en la pileta 'che, podemos hablar?'. Mientras no me acuse de nada, está bien".

De igual manera, todo esto puede irse por la borda muy rápidamente, ya que una mujer se acercó hasta las inmediaciones de la casa de Gran Hermano 2022 y gritó que Ariel le hizo la espontánea a Alfa. Esto fue escuchado de forma muy clara por Walter, ya que se encontraba en el patio, lo que podría provocar un nuevo conflicto entre los dos.