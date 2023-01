Fin de la tregua en Gran Hermano: Ariel explotó contra Alfa

La exdiputada estaba hablando con uno de los últimos participantes en ingresar sobre el festejo de su cumpleaños acontecido en la tarde del viernes 27 de enero y lo feliz que ese evento la hizo. “Lo que estamos buscando todos es tener una gran vida, un gran año. A eso vinimos, a tener el año de nuestras vidas o algo parecido”, reflexionó Ariel, a lo que la exdiputada coincidió.

En medio de la charla donde tocaron varios temas, entre ellos sobre los participantes que no están más en la casa. En ese momento apareció Alfa, quien escuchó la conversación que estaban manteniendo y le consultó a la oriunda de Moreno: “¿Vos querés ver a los que se fueron?”.

La pelea de Alfa con Ariel que terminó con un exabrupto

Mientras Walter aseguraba que no tenía ganas de volver a ver con varios de los participantes que ya se fueron, empezó a tirar comentarios contra el parrillero ironizando: “No tengo ganas de verlos. Ahora si quisiera quedar bien con ellos, diría ´qué ganas de ver a Tomás, Martina, a Juan’ y dales un abrazo”.

“Sabes que justo esta semana me pasó eso”, intervino Ariel, a lo que el hombre más grande de la casa increpó: “¿A título de qué? ¿Para que te apoyen? ¿Para que te voten?”.

En ese contexto, Ariel reaccionó cuestionando: “¿Qué tiene que ver eso? Les mandé saludos a los chicos, a Coty, como les mando siempre, siempre lo hago. Alfa, te pensás cosas que no son. ¿Todo el tiempo tenés que venir a decirme algo? ¿A dónde querés que me vaya para que no me peles? Te molesta si saludo a los pibes. Dejame tranquilo. Yo no te juzgo. Dejame hablar tranquilo, ser libre. Dejame de romper las p… Exageras todo”, exclamó enojado.