Cuestionó sus dichos e indicó que nunca se burló de Aldrey: “Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto. ¿Cómo me voy a burlar?”. Y luego disparó: “¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado”.

En un momento, se tensó y aseguró: “No quisiera que se repita con otras personas. Porque yo pasé un momento terrible, ¡y vos también! A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido. ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita... Imaginate vos, mi amor”.

Más tarde cuestionó a la panelista por el uso de su apellido: “¡Estoy harta de vos! No te lo voy a permitir, Latorre. ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es tu marido. ¿Cómo te llamás vos, nena? Dejame de joder... Ya me hinchaste las pelotas. Ahora yo te voy a hacer un juicio a vos. ¡Esto fue una joda, loco!”.

El Trece eligió a una histórica conductora para competir por el rating de la mañana: los detalles

El canal de televisión El Trece ha tomado una decisión inesperada para continuar en la pelea por el rating, ya que habrían elegido a la histórica conductora Carmen Barbieri para que se haga cargo de las mañanas.

Durante los últimos dos años, Carmen Barbieri estuvo al frente del programa Mañanísima en Ciudad Magazine, manteniendo un nivel de audiencia muy llamativo para lo que solía tener ese canal. Por eso, desde eltrece estarían evaluando la posibilidad de quedarse con este ciclo.

El encargado de revelar este deseo fue el periodista Juan Etchegoyen, quien comenzó por asegurar: "Va a haber cambios en las mañanas del canal después de lo que fue la llegada de Fabián Doman con Bien de mañana". Al no estar satisfechos con el rendimiento de este programa, todo terminaría por cerrar para el medio.