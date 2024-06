Violencia desmedida en Gran Hermano: la polémica decisión de la producción que afecta a los fanáticos

Hace ya bastantes semanas, por no decir meses, que se observan escenas de extrema violencia dentro de la casa de Gran Hermano y, generalmente, tienen como protagonista a Furia, una de las favoritas del público y quien tiene muchos boletos para ganar el popular reality de Telefe.

Juliana Furia y Martín Chino Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Solo faltan días para la gran final y Telefe quiere seguir cuidando a su gallina de los huevos de oro, que hace recaudar miles de dólares en facturación, a muy poco de que Paramount se desprenda por completo de la señal, lo que puede representar un golpe económico para la ciudad.

Juliana Scaglione Furia y Delfina hija de Virginia Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

En las ultimas horas se puede respirar que la casa contiene cada vez mas tensión, a pasos de la gran final, que será el 7 de julio y por lo cual la participante más mimada del canal esta cada vez más efusiva en sus episodios violentos, a punto tal que desde adentro de los que realizan la casa no ven la hora de que termine el programa por que “ya no es de unas pocas horas, si no que es todo el día que esta mina esta peleándoselos con todos” (Sic).

Es por este mismo motivo que la producción de Gran Hermano decidió que se transmita lo menos posible desde la señal de las 24 horas en vivo en DGO y DirecTv, con el objetivo de seguir cuidando la imagen de la participante. La gente que paga este servicio premium, a partir de los próximos días solo podrá disfrutar de la casa en vivo mientras los participantes duermen, al iniciar cada jornada y quizás en algún momento con alguna toma silenciosa con la imagen de la piscina.

Esto ocurre por los múltiples recortes que se difunden en las redes sociales de las peleas protagonizadas por Juliana Scaglione y que no son replicadas en los debates o en las galas en vivo. De esta manera, la producción podrá tener el control permanente del contenido.

Santiago Del Moro Captura de pantalla

Una medida más que polémica y manipuladora para cuidar una sola participante con el claro objetivo que llegue hasta la final. Las dudas comenzaron hace muy pocas horas con una gala doble haciendo que hasta el propio conductor se inmole en vivo defendiendo sus actos discriminatorios para ver si nuevamente pueda zafar del telefónico.

Más allá de todo, esto esta haciendo crecer aun más las facturaciones con el voto de los fans y los anti furia, que quieren sacarla del juego. Tal vez el reality que se anuncia como el único que se transmite las 24hs, dejará de cumplir con su promesa solo para cubrir a una participante que es que muy especial para la producción.

La decisión de su continuidad, parece estar en peligro tras estos últimos episodios: ¿Seguirá avalada o se tomara la decisión de sacarla elegantemente con "el voto de la gente?". Habrá que esperar a esta noche.