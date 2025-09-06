IR A
Yanina Latorre fue lapidaria con Sofi Martínez tras su cobertura con la Selección argentina: "¿Qué hace ahí?"

La conductora de SQP cuestionó la posición de la periodista deportiva en los medios y aseguró que solo está en ese lugar por "hacerse viral" con Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022.

Luego del partido de la Selección argentina en donde Sofía Martínez estuvo presente en la cobertura de Telefe, Yanina Latorre cuestionó en su programa SQP el rol de la periodista en los medios de comunicación y aseguró que está sobrevalorada por las redes sociales. “¿Qué hace ahí?”.

En su programa radial, Yanina no tuvo piedad al opinar sobre la labor de su colega: “Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien”.

La comparó con otras periodistas y consideró que solo cumple un rol “femenino”: “Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotud*s. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben, y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican”.

Fue entonces que aprovechó y opinó sobre Beltrán: “A Morena la saco porque de fútbol es bárbara, te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores”.

Y retomó contra Martínez: “Es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solamente le hizo un comentario viral a Messi en el Mundial. Siempre me pregunto lo mismo”.

