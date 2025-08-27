Adrián Suar quiere robarse a una de las conductoras de chimentos más importantes del momento

El gerente de programación de El Trece negocia con la productora Mandarina para llevarla a las mañanas del canal.

Adrián Suar busca dar un golpe de efecto en la pantalla de El Trece y negocia con la productora Mandarina para llevar a Yanina Latorre a las mañanas del canal. La operación incluye la adaptación del ciclo “Socios del Espectáculo” (SQP) , actualmente al aire en las tardes de América TV, con el objetivo de reforzar el rating y los ingresos de la señal.

El canal atraviesa un fuerte recorte presupuestario: tanto Mujeres Argentinas como Puro Show finalizarán a fin de año, y parte del staff podría ser reubicado en el nuevo proyecto. Incluso, se evalúa que algunas columnistas actuales se sumen al equipo de Latorre.

La semana pasada, Suar y su equipo mantuvieron una reunión virtual con Mandarina, la productora de Mariano Chiade, donde se discutieron números, proyecciones y la posibilidad de que la conductora desembarque en El Trece. Aunque no hubo un acuerdo definitivo, se pactó un nuevo encuentro para profundizar la negociación.

Sin embargo, el pase implicaría que Yanina Latorre deba dejar LAM, ya que sería incompatible trabajar en dos señales abiertas en simultáneo. La relación distante con Ángel De Brito alimenta los rumores de una posible separación laboral, algo que podría derivar en una competencia directa de programas de espectáculos, similar a lo que ocurrió hace dos décadas entre Viviana Canosa y Jorge Rial.

La dicotomía viene si es que a la productora le conviene este negocio de que cada uno vaya por su lado con una guerra interna. Si es concreto que seguirán conversando y quizás si el canal no llegue a un acuerdo con Mandarina podría sondear a Yanina para incorporarla como figura ya que la quieren si o si en su pantalla para competir.

Días atrás, tanto Latorre como De Brito desmintieron al aire los trascendidos, pero las explicaciones encendieron aún más las versiones sobre tensiones internas. Mientras tanto, las vacaciones de la conductora sirvieron para bajar la exposición y enfriar la disputa.

La llegada de Yanina a El Trece se perfila como una de las grandes apuestas de Suar de cara a 2026. De concretarse, significaría un cambio fuerte en la grilla y en la competencia con América y Telefe.