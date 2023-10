Cinthia Fernández destrozó a Flor de la V: "A mí me mandó a echar y fingió demencia"

En las últimas horas, Bertero confesó que su salida del programa de América no fue por decisión propia sino porque ella lo habría hecho despedir: “¿Creías que lo que me hiciste rea gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo y eso no se olvida jamás”.

CINTHIA FERNÁNDEZ NO PERDONA: "Flor de la V es una 'femitrucha'"

Por eso, Fernández se refirió a su experiencia: "Ella a mí me mandó a echar. Gerardo Sofovich murió y no puede dar fe de esto, pero yo cuando yo estaba seleccionada para hacer el Champange de Córdoba, ella levantó el teléfono para decir 'a esta no la quiero'. Me llamó el propio Gerardo y me lo contó".

Y luego agregó en Socios del Espectáculo: “¿Si se lo dije alguna vez? Claro, al aire, pero ella fingió demencia. Encima es femitrucha. Cuando le conviene, defiende a las mujeres y cuando no, las ataca. A mí me atacó varias, pero después me pide nota. Te trata dependiendo de cómo le pinta".

Un expanelista de Intrusos destrozó a Florencia de la V y la responsabilizó de su salida

Luego de aclarar en vivo que todas las notas de Susana Giménez que dio en los últimos días fueron grabadas, Florencia de la V recibió quejas y reproches de la mayoría de sus colegas. Ángel de Brito, Rodrigo Lussich, Mariana Brey y Lucas Bertero, entre otros. Este último disparó duramente contra su excompañera y la responsabilizó de su salida de Intrusos.

Dice Lucas Bertero sobre Flor de la V. pic.twitter.com/aAKmHUeL67 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 13, 2023

Fue entonces que Bertero decidió hablar por sus redes sociales a contar su verdad: “¿Creías que lo que me hiciste rea gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo y esono se olvida jamás. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen?".