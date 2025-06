Wanda Nara rompió el silencio tras el escándalo: "No me negué a entregar a las nenas"

En diálogo con A la tarde, Wanda Nara comenzó por expresar: "Tristísimo, pero yo traté de colaborar todo el tiempo y quiero lo mejor para mis 5 hijos. Yo no filtré los videos. No estoy en desobediencia, no me negué a entregar a las nenas". Estas palabras de la mediática parecen diferir totalmente con lo que se observó en los videos virales.