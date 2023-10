El conductor de LAM, Ángel de Brito, reveló el nuevo proyecto que tiene: “Hoy hablé con Wanda Nara, va a estar diez galas en el 'Bailando' de Italia. Viene a la Argentina en unos días a visitar a su familia y está muy bien de salud me dijo”.

Wanda Nara Redes sociales

El formato es similar al que se hace en Argentina, pero tiene otro nombre. La estrella será Wanda y estará acompañado de un reconocido bailarín de ese país que tiene una curiosidad: es el campeón histórico del formato.

“Conocé a mi compañero de baile Pasquele Larocca. Qué sorpresa y tanta responsabilidad”, escribió y compartió una foto con él. La argentina es tan querida en ese país que tendrá la posibilidad de bailar con el mejor bailarín.

Wanda Nara habló sobre su enfermedad y sorprendió: "Miedo al esperar..."

La conductora Wanda Nara realizó un inesperado descargo con respecto a su enfermedad y sorprendió a sus seguidores con sus palabras, ya que no se conoce mucho sobre el problema de salud que tiene.

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara publicó una imagen en la que se la puede observar con una jeringa en su brazo y de manos de un enfermero. Al respecto, comenzó por escribir: "Una enfermedad, el miedo al esperar un resultado, que esté mal alguien que amas...".

Wanda Nara historia sobre su enfermedad Instagram

Pero no fue lo único, sino que remarcó: "La vida es hermosa pero tiene momentos grises... Aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo positivo". De esta manera, la reciente conductora de MasterChef Argentina llevó un poco de tranquilidad a sus millones de seguidores, ya que al no saber qué es lo que sufre, no saben qué tan bien o mal se encuentra.