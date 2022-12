Wanda Nara miró el partido de Argentina con L-Gante y su hija Jamaica

Wanda Nara L-Gante historia Selección argentina Instagram

Luego, compartió un video tras el partido de su hija Jamaica en la pileta y se escucha que Wanda Nara está jugando con la pequeña. Esto fue lo que molestó a Tamara Báez, quien se encargó de difundir una conversación privada entre ella y L-Gante, lo que generó mucha polémica.

"Si vas a andar presentándole mujeres a mi hija, no quieras venir a estar conmigo. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra", escribió la expareja del cantante. Con estas palabras, agregó una captura de pantalla de una conversación que tuvo con L-Gante a través de Instagram, lo que evidenció los problemas entre ellos.