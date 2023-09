Wanda Nara explotó contra L-Gante tras confirmar la relación: "No me podes..."

"Yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara (Báez) y me separé hace un año", reveló . Además, contó cómo es la relación entre ambos. "Trato que nos sigamos llevando bien, nos vamos a ver siempre, pero pareja no somos, nos llevamos piola. Tuve una sola novia en la vida, después me separé y al mismo tiempo era famoso ya, me emocioné con todo..." , explicó.

Luego, mencionó a la exconductora de Masterchef y agregó: "Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda (Nara) y hasta ahí. Lo demás todo de paso, pero tengo varias personas que me han quedado de confianza".

Las declaraciones del joven oriundo de General Rodríguez se hicieron virales rápidamente, y quien no dudó en responder fue la mediática, que ahora se encuentra en Turquía llevando adelante un tratamiento de salud por la enfermedad que la aqueja y acompañando a su marido, futbolista, en su trabajo.

Cuál fue la respuesta de Wanda Nara

La reacción de Wanda Nara a las palabras del cantante no fueron las esperadas. Al parecer, no recibió con agrado que el cumbiero haya dado precisiones sobre la relación que mantuvieron en el pasado.

Es por eso que en las últimas horas la empresaria quedó en medio de la polémica luego de publicar un video en el que aparecía junto a sus hijos, y de poner de fondo una canción polémica. "Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo", rezaba el tema elegido por la mediática.

La voz de la experiencia @wandaentiktok La voz de la experiencia sonido original - Lyrical529

Como si no bastara, publicó un video en TikTok en la que se la ve cantando una canción que decía: "Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediqués estados".

Con estas indirectas, pareciera que Wanda Nara no recibió de la mejor manera las declaraciones del cantante, que recientemente logró salir libre tras estar 100 días detenido en DDI de Quilmes.