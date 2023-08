Wanda Nara disfruta Estambul y lució una microbikini ideal para el verano

Para su foto eligió un corpiño deportivo azul con unos finos breteles, uno de los elementos más usados en los trajes de baño de las famosas en esta temporada. Además, optó para la parte inferior por una bombacha colaless con unas tiras de la marca Victoria’s Secret. Con esta prenda en tono rosa se sumó a la tendencia Barbiecore, que a raíz del estreno de la película de Barbie llevó a que una gran cantidad de famosas en todo el mundo eligieran ese color para sus looks y outfits.

En otras publicaciones se pudieron ver más imágenes de su look y tatuajes gracias a algunos videos que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores. Sus posteos, donde mostró este traje de baño y la pileta de su casa, reunió muy pronto miles de "me gusta" y cientos de comentarios, en los que se destacaron elogios por su look y también palabras de aliento ante los rumores sobre su estado de salud.

Wanda Nara Microbikini Instagram

Georgina Rodríguez aprovechó el calor y mostró una microbikini negra ideal para el verano

De espaldas y disfrutando del verano, Georgina Rodríguez se sumergió en el agua y mostró parte de su microbikini negro. La modelo subió un video en donde se pudieron ver algunos momentos de sus vacaciones junto a su familia. En este viaje marcó tendencia al lucir un traje de baño que fue muy utilizado en la última temporada.

La microbikini elegida fue un conjunto de dos piezas en color negro. En la parte inferior optó por una bombacha de tiro bajo y estilo tanga, siguiendo la última tendencia. Para la parte superior optó por un estilo clásico con molde triangular. A su look le agregó unos elegantes lentes de sol.

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, la influencer mostró detalles de sus vacaciones que se encuentra disfrutando junto a sus hijos y su pareja, Cristiano Ronaldo. En esos segundos se observó cómo se refrescó en el mar y cómo se subió a una moto acuática desde donde sorprendió a sus seguidores.