Volvió el rosa furor: Emilia Mernes eligió la microbikini del momento que se luce aún más en el atardecer de la playa

Emilia Mernes demostró que el rosa sigue de moda y marcó tendencia con su look en la playa.

Para esta ocasión, la cantante optó por una microbikini de la marca Playboy, compuesta por un corpiño triangular con breteles finos y una bombacha colaless con tiras laterales adornadas con delicados moños en cada cadera. Además, complementó su look veraniego con dos trenzas largas, una cadena en la cintura y aros en forma de estrella, todo en perfecta sintonía con la estética de su último disco.

Emilia Mernes microbikini Instagram

En su posteo, donde se la ve disfrutando del paisaje y sonriendo, Emilia Mernes expresó su emoción por esta experiencia durante su gira en México. “Disfrutando del día libre en este hermoso lugar. Solo quedan dos shows para finalizar el .mp3 tour por México. Qué rápido que pasó, no lo puedo creer. Nos vemos mi gente hermosa para vivir una noche increíble. Los amo”, escribió la artista.

Emilia Mernes microbikini Instagram

Emilia Mernes microbikini Instagram

La publicación superó el millón de 'me gusta' y recibió miles de comentarios, incluidos los de figuras como Tini Stoessel, Oriana Sabatini y Julieta Poggio, así como un ingenioso mensaje de Duki quien escribió: " “Me gustaría ser México, para tenerte en mis playas”, el cual se volvió viral, acumulando casi 45 mil likes.

Tini Stoessel sigue marcando la tendencia para el verano con una microbikini de un color fuera de lo común

Tini Stoessel sorprendió en Instagram al lucir una microbikini naranja que causó sensación entre sus seguidores. La cantante, que día a día consolida su referencia musical a nivel internacional, compartió imágenes de sus vacaciones en Europa que rápidamente llamaron la atención en la red social, donde cuenta con más de 21.2 millones de seguidores.

En esta ocasión, la artista apostó por un conjunto de dos piezas con un corpiño de estilo triangular en tonos naranjas con detalles amarillos, un diseño perfecto para destacar su bronceado veraniego. Acompañó el look con un microshort y un par de zapatillas a juego, completando un outfit ideal para disfrutar del verano. Recientemente, la artista dejó atrás su melena corta y platinada para lucir un nuevo estilo con largas trenzas color caramelo, que complementan su nuevo look. La foto, tomada desde una terraza con el atardecer de fondo, llamó la atención de sus fans al instante.

tini stoessel microbikini Instagram

El post no tardó en acumular más de 269 mil likes en pocos minutos, además de recibir numerosos comentarios, entre ellos el de su hermano Fran Stoessel, quien escribió “Hermosa Tinita”. Tini demuestra una vez más cómo sabe conquistar a su audiencia y marcar tendencia con cada uno de sus looks, confirmando que es una de las referencias más importantes del país no sólo en la música sino también en la moda.