Viviana Canosa volvería a la conducción en un canal de aire del cual se fue de manera escandalosa

Luego de su salida de La Nación +, Viviana Canosa podría volver a la pantalla de América TV y A24 , canal del que se fue hace un tiempo producto de no compartir con la ideología del canal. Sin embargo, la periodista todavía no salió a dar su versión de los hechos.

"Decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen. Esto no es dramático ni nada, yo soy de las personas que piensan que las cosas pasan por y para algo. Y vengo varios años de hacer tele a la noche...", expresó Canosa.

Viviana Canosa

Luego agregó: "Tengo la propuesta para seguir en LN+, pero quiero volver a escucharla por las dudas... quiero reinventarme. Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco".

De esta manera, ya que no tiene compromisos televisivos podría regresar al canal donde estuvo durante un tiempo y supo quedar entre los programas más vistos, se destacó y lideró la franja de noticieros. ¿Se dará la vuelta?