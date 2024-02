Video: Zoe se quebró en llanto tras cumplir su promesa por quedarse en Gran Hermano 2023

La participante tuvo que ser fiel a sus palabras y no pudo contener las lágrimas luego de terminar con su tarea.

Zoe no pudo contener las lágrimas tras cumplir con su promesa.

La participante Zoe Bogach no pudo contener las lágrimas tras cumplir su promesa de limpiar el baño de Gran Hermano 2023 , lo que provocó risas entre sus compañeras Lucía y Rosina.

Todo comenzó cuando Zoe se dirigió al baño para cumplir su promesa por haberse quedado en la casa de Gran Hermano 2023, momento en el que Rosina y Lucía le dieron todas las instrucciones de lo que tenía que hacer . Con múltiples detalles para que no se complique con la tarea, sus hermanitas más cercanas dejaron en evidencia su cariño por la joven de 20 años.

Al comenzar a limpiar, Zoe no pudo ocultar lo que le generó: "Qué asco, bolud*. Vomito, te juro que vomito. Ay no, bolud*". Así, terminó por arrodillarse en la bañera y empezó a fregar, aunque se tomó múltiples pausas por el desagrado que le provocaba la situación.

Embed - Zoe cumple la promesa y limpia el baño - Gran Hermano

De un momento a otro, Zoe quebró en llanto por el asco que le generó limpiar el baño y Lucía, al darse cuenta, no pudo contener la risa. "Osea no estoy llorando por hacerlo, estoy llorando porque me da asco. Te juro que estoy descompuesta, siento unas ganas de vomitar en la garganta", comenzó por señalar.

Para finalizar, se mostró triste por quienes tienen ese empleo: "¿Cómo hacen las personas que limpian baños? Debe ser el peor trabajo del mundo, me imagino y me da pena, te juro. ¡Los baños de los boliches! No le cuenten a nadie que estaba llorando". Esta última frase también generó risas, pero en esta ocasión en redes sociales.

Embed - Zoe terminó llorando por limpiar el baño - Gran Hermano

